Cumplieron 5 organizaciones con asambleas, para convertirse en partidos políticos

Al menos cinco organizaciones que buscan constituirse como partido político cumplieron con la realización de sus asambleas estatales, por lo cual continúan el proceso para tener el registro ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, precisó Juan Carlos Minor Márquez, presidente interino del ITE.

Local Designan consejero presidente temporal del ITE a Juan Carlos Minor Márquez

A pocos días de haber rendido protesta como encargado del Instituto, explicó que las organizaciones que sí realizaron asambleas estatales durante agosto pasado fueron “Sociedad independiente sí”, “Espacio democrático”, “Unificación y evolución” y “Renovemos Tlaxcala”.

Te puede interesar:➡️Cumplió “Renovemos Tlaxcala A.C.” con asambleas; busca ser partido político

En este sentido, detalló que ahora el ITE deberá generar los expedientes por parte de las organizaciones para que preparen su solicitud de registro, la cual deben presentar en enero, que es cuando analizarán su constitución como partidos políticos.

Local Renovemos Tlaxcala cumple asamblea estatal, para constituirse como partido político

Cuando nos presenten la solicitud con todos los requisitos ahí verificaremos cuántos cumplen con todo, pero podría adelantar que hay cinco organizaciones que desarrollaron asambleas estatales, aunque en este momento no podría pronunciarme respecto al resto, precisó.

Lee también:➡️Renovemos Tlaxcala cumple asamblea estatal, para constituirse como partido político

Agregó que ahora las organizaciones deberán integrar los documentos que les pide la ley, como son sus estatutos y las actas certificadas que fueron realizadas por el propio Instituto, pues los representantes acudieron a las asambleas municipales y estatales a certificar lo que sucedió, más no a decidir si fue válida o no.

Local Para constituir nuevos partidos políticos, mayoría será quórum mínimo en asambleas

Con lo anterior, enfatizó, no decidirán si es legítima o no la asamblea, ya que eso lo abordarán cuando presenten su documentación y de eso dependerá si es contra la ley o no, o si sus estatutos fueron aprobados debidamente y si no tienen problemas con el tema de fiscalización y que eso no afecte el proceso de constitución.

Entérate:➡️Avanzan 5 grupos con asambleas: ITE

De igual forma, refirió que en total recibieron 18 solicitudes, de las cuales fueron 11 las que cumplieron los requisitos iniciales y otras han tenido diversas implicaciones, por lo cual no se ciñeron a lo que establece la ley, que es tener dos terceras partes de las asambleas municipales o distritales, es decir, 10 distritales o 40 municipales.

Manifestó que en caso de que no fuera así, no pueden programar una asamblea estatal, por lo que únicamente las antes señaladas sí lograron realizarlas, aunque eso no les garantiza que ya se vayan a constituir como partidos políticos, sino que será hasta enero que lo verifiquen.

No dejes de leer:➡️Para constituir nuevos partidos políticos, mayoría será quórum mínimo en asambleas

Finalmente, dijo que será en marzo o abril cuando definan cuáles serán los nuevos partidos, dependiendo de cuándo presenten la solicitud, que será entre el primero y último día de enero del próximo año, pues aunque hayan cumplido con todos los requisitos, si no entregan su solicitud no serán reconocidos.

Tres organizaciones tuvieron que realizar dos veces sus asambleas al no cumplir con el quorum requerido, el cual posteriormente fue modificado por el Tribunal Electoral de Tlaxcala.

LEE MÁS: ⬇️

Local Antes del tres de septiembre debe ITE tener titular interino

Local Amanece Tlaxcala con nueva distritación local aprobada por el INE