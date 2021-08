Cumplió el ITE con principios rectores: Denisse Hernández Blas

A casi seis años de haber nacido, en sustitución del Instituto Electoral de Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) ha cumplido con sus principios rectores, sostuvo Denisse Hernández Blas, integrante del Consejo General de ese organismo autónomo.

A pocos días de culminar el cargo para el que fue electa, la consejera electoral compartió con El Sol de Tlaxcala su experiencia de haber formado parte de un nuevo instituto, garante de los derechos político –electorales de los ciudadanos y naciente de una reforma constitucional en materia político-electoral de 2014.

EL ITE ha cumplido con sus principios rectores, sostuvo la consejera Denisse Hernández Blas / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Aunque le invade la nostalgia por que dejará un sitio laboral que le permitió adquirir nuevos conocimientos, conocer gente y afianzar amistades, Hernández Blas se va satisfecha al haber cumplido a la ciudadanía con el encargo que le fue otorgado, pues sabe que el Consejo General del que todavía forma parte respondió a las nuevas exigencias.

SE CONSOLIDÓ EL ITE

En la charla, la consejera electoral recordó que en septiembre de 2015, cuando oficialmente nació el ITE, se enfrentaron a un escenario complejo, pues la institución que les antecedió carecía de consolidación como autoridad y no había cumplido con las obligaciones y fines para los cuales había sido creada.

Platicó que le tocó al ITE ganar la confianza ciudadana y que el anteponer el desarrollo institucional a sus intereses y cuestiones personales les permitió, en seis años, crear un instituto que ha logrado su objetivo y que se ha consolidado como una de las autoridades que organiza de la mejor manera los procesos electorales.

Y destacó la nueva designación del Consejo General del ITE, a cargo del Instituto Nacional Electoral, pues comentó que al ser ajeno a los Poderes estatales no solo es evaluado el conocimiento, sino también actitudes, capacidades y aptitudes de los aspirantes.

Y el que sean nombrados (los consejeros electorales) de forma escalonada permite dejarle nuestra experiencia a quién nos sucede, y entonces se conjuntan nuevos formas de trabajar y eso hace que la organización de los procesos mejoren y haya continuidad en el nivel de desempeño de toda la institución, añadió.

CAMBIAMOS IMAGEN

La consejera también recordó la forma en cómo el ITE garantizó los derechos político-electorales de sectores de la población olvidados, eso a falta de una legislación local, algo que dio como resultado el cambio en la imagen que se tenía de la institución.

Siempre buscamos la forma de privilegiar las medidas en favor de las personas que no han tenido el derecho a ser votadas, pues la ley mantiene una estructura del instituto del 2004, y eso no nos permite ser la más funcional para afrontar nuevos retos, como el crear alguna dirección de inclusión que tome en cuenta a todos los grupos vulnerables, añadió.

HAY RETOS Y PENDIENTES

Si bien Hernández Blas reconoció los avances que ha tenido el ITE, también aceptó que la institución tiene todavía retos y pendientes.

Para ella, el gran reto es la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad, pues explicó que es muy complicado dar a conocer una campaña política o de comunicación a un sector de la población que no escucha o que no ve, y que por lo tanto se comunica de una manera distinta.

Y aclaró que el desafío no es precisamente para que las personas de ese sector participen como candidatas, sino –primero- hacerle llegar toda la información para que puedan ejercer sus derechos político-electorales.

Además, mencionó que el ITE también tiene el reto de conservar una imagen de profesionalismo y de confianza, y de consolidarse como la autoridad electoral local que garantice la transición pacífica de los Poderes, pues dijo que no es una tarea fácil organizar las elecciones y menos mantener el nivel de calidad.

Y cumplir con esos fines es garantizar el acceso de los ciudadanos al ejercicio libre de sus derechos político-electorales, no solo de las mujeres, sino de todos los ciudadanos, acotó.

Entre los pendientes, mencionó también el mejorar la operatividad de las instituciones, sobre todo en los procesos para hacer más ágil y eficiente el registro de las candidaturas; y también habló de asentar de forma clara la finalidad que tienen los monitoreos a medios de comunicación, que en el caso del ITE son usados para realizar algunos estudios académicos y políticas y programas para la participación ciudadana.

COMPLICACIONES APORTARON A SU EXPERIENCIA

En su paso por el ITE, Denisse Hernández Blas participó en la organización de cuatro elecciones en donde enfrentó una serie de complicaciones, siendo el tema financiero el principal, pero que le otorgaron experiencia.

Y es que, prácticamente desde que asumieron el cargo, los consejeros del ITE organizaron elecciones y asumieron sus responsabilidades con un presupuesto limitado, que sufrió ligeros aumentos luego de explicar a las autoridades la finalidad de cada una de las partidas establecidas en su propuesta.

Nosotros podríamos organizar un proceso electoral con poco recurso, pero eso significaría hacer boletas en una impresora de escritorio sin las medidas de seguridad que requiere y que exige la ciudadanía para emitir su voto, o también nos quedaríamos sin el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares),mencionó.

TOMARÁ DESCANSO

El tres de septiembre la consejera Denisse Hernández Blas termina su ciclo como consejera del ITE, y pondrá pausa a su labor de más de 15 años de organizar procesos electorales para tomar un descanso, eso sí, sin alejarse definitivamente del ámbito electoral.

Veré desde afuera cómo se organizan las elecciones y esperaré qué otras oportunidades pueden haber en este mismo ámbito que es el que me gusta, en el que me he profesionalizado y en el que he adquirido experiencia,comentó.

Finalmente, opinó que será la ciudadanía la encargada de calificar su desempeño como integrante del órgano electoral de Tlaxcala.

Veré desde afuera cómo se organizan las elecciones y esperaré qué otras oportunidades pueden haber en este mismo ámbito que es el que me gusta, en el que me he profesionalizado y en el que he adquirido experiencia

DENISSE HERNÁNDEZ / CONSEJERA ELECTORAL

