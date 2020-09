Cumpliré las medidas del ITE: Juan Carlos Sánchez

El exdiputado local, Juan Carlos Sánchez García, admitió que no está registrado en el padrón de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) de Tlaxcala, por lo que dijo que la dirigencia de ese instituto está en su derecho de desmarcarse del aplazamiento que le hizo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Agregó que desde 2016 solicitó afiliarse al “albiazul”, tiene sus folios 2016-2019 y por la pandemia no concretó su ingreso, aunque tiene la intención de formarse en el partido.

“Siempre he estado trabajando en las filas de Acción Nacional, he sido operador y coordinador, pero todavía no son los tiempos para decidir sobre el tema de partidos políticos”, puntualizó.

El empresario de la construcción admitió que ha tenido acercamiento con el dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Refugio Rivas Corona y con otras organizaciones políticas e incluso religiosas, pero con la intención de apoyar, sin buscar cargos públicos.

