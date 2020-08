Cuotas, el talón de Aquiles para padres de familia

Previo al inicio de cada periodo de clases, las cuotas escolares o cooperaciones son el “talón de aquiles” de las autoridades educativas, directivos de planteles y comités de padres de familia, en los planteles educativos públicos.

La polémica es si deben pagar o no las cuotas, cuando son escuelas públicas. El fin de las aportaciones es que cada institución cuente con un recurso económico que sea destinado para mantenimiento general y asuntos administrativos.

Generalmente, los paterfamilias y tutores se quejan porque las cuotas son excesivas y al final los comités no entregan cuentas claras de la ejecución de las aportaciones que hacen.

Esta vez no fue la excepción, sumado al contexto económico generado por la pandemia del nuevo coronavirus.

Por medio de las redes sociales, los padres de familia cuestionaron el pago de las cuotas para este año cuando las clases serán a distancia, no hay fecha para retornar a las actividades presenciales, en los últimos meses del ciclo anterior hubo ahorros por la suspensión de actividades y las instalaciones estuvieron cerradas para realizar algún tipo de mantenimiento.

Los diferentes comités y asociaciones de padres han informado de las tarifas que deberán cubrir en tiempos establecidos, esto para que realicen las actividades de mantenimiento que planean a lo largo del ciclo escolar, sumado a las nuevas adaptaciones por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

Una madre de familia de la secundaria técnica número 2 de Loma Verde, Apizaco, hizo llegar a este Diario su punto de vista, porque deberán cubrir 500 pesos y 250 pesos, si tienen otro hijo en la misma institución, cuando la situación económica está complicada y las autoridades federales externaron que no deben hacer aportaciones.

En la técnica 4 de Chiautempan, los papás expusieron que les piden el pago de 600 pesos como apoyo económico para mantenimiento general de la escuela y material administrativo y deberán proporcionarlo al Comité de la Sociedad de Padres de Familia, incluso el recibo de pago les servirá para recoger la boleta de calificaciones.

En tanto, en la secundaria técnica número 9, los integrantes de la Asociación, expusieron de manera respetuosa que las cuotas serían similares al periodo escolar anterior.

“No habrá incremento considerando la economía familiar como consecuencia del desgaste económico que originó la pandemia”.

En el texto compartido en redes sociales la Asociación de Padres de la Técnica 9 manifestó que en su caso desconocen cuándo serán beneficiados con el programa La escuela es nuestra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No nos han comunicado algo relacionado a ello y tampoco tenemos la certeza de que el recurso se entregará para este ciclo escolar.

En el caso de la secundaria Técnica número 1, ubicada en el municipio de Tlaxcala, los progenitores consideraron que es excesivo pagar 830 pesos.

Dijeron que debería ser una cuota menor porque al parecer las clases seguirán a distancia. Eso sí, coincidieron en que debe privilegiarse la salud y cuidado de alumnos y maestros.

LA SEP PIDE A PADRES PRESENTAR LAS DENUNCIAS

Al respero, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, pidió a los padres de familia y tutores denunciar los cobros o condicionamientos.

Dijo que las denuncias pueden presentarse en ante el órgano de control de la SEP, o la Secretaría de la Función Pública y detallar los datos correctos como nombre completo de la escuela, dirección, cargo del servidor público, entre otros.

DEBE EXISTIR FLEXIBILIDAD

Recientemente, el responsable de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordoñez, solicitó a los papás su flexibilidad con esta aportación.

El secretario de Educación Pública, Florentino Domínguez señaló que no puede haber ningún condicionamiento para que ningún alumno no se inscriba / Mizpah Zamora

En este momento debe permear la sensibilidad para entender que no se pasa por los mejores momentos económicamente hablando y con la familia, entonces no puede haber ningún condicionamiento para que ningún alumno que no aporte la cuota no se inscriba, eso no puede ser posible, porque no hay ningún argumento válido para que se condicione la inscripción, subrayó a este Diario.

Por medio de sus redes sociales, difundió que tanto la Sepe como la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, en trámites relacionados con recursos económicos, restauración o construcción de inmuebles, dotación de material y equipo de cómputo, se hace de manera institucional y con personal autorizado.

DENUNCIAS

Para hacer denuncias de ese tipo, la SEP puso a disposición el correo: buzon.escolar@nube.sep.gob.mx o también se pueden comunicar al Departamento Jurídico de la Sepe-Uset al número telefónico: 246 46 2 94 33.

No puede haber ningún condicionamiento para que ningún alumno que no aporte la cuota no se inscriba, eso no puede ser posibleFlorentino Domínguez / titular de la Sepe-Uset

