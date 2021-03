Da CTM bienvenida al Tribunal Laboral

“Se trata de buscarle más jerarquía y volverlo más judicial en el sentido de que su impartición de justicia sea más ágil, certera y no se vuelva un tortuoso procedimiento que hasta la fecha existe en estos entes, que es tardado y todo es para armonizar el tratamiento de estos asuntos y es bienvenido”, sostuvo el asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Víctor López Hernández.

Y es que en días pasados, diputados locales aprobaron diversas reformas legales por las cuales derogaron el funcionamiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, en su lugar, crearon el Tribunal Laboral, instancia que se encargará de resolver los conflictos entre los trabajadores y patrones.

En este sentido, resaltó que el decreto busca la profesionalización del servicio civil de carrera, es decir, que habrá formación de auténtica gente que tenga conocimiento del mundo laboral, que puede acreditar que es un profesional en la materia y que pueda desarrollarse para una mejor eficiencia, algo que ocurre en el poder judicial y otros entes y eso da certeza en su funcionamiento.

Manifestó que la creación de estos es parte del compromiso del Ejecutivo estatal con el Federal, pues con esto se profesionalizará a lo que ahora se conoce como Junta de Conciliación, así como el juzgado de servidores públicos.

“En un momento dado se puede prestar a alguna confusión, pero hay que orientar mucho con estos centros locales de conciliación, de ahí que el llamado es a que no haya tantas demandas porque los conflictos pueden ser mediados con la conciliación antes de volverse judiciales y esa figura siempre será buena”, sentenció.

De fracasar, afirmó, se tendrá que entrar al procedimiento judicial, pero es muy atractivo porque muchos trabajadores, sobre todo los que no están tan formales, que no tienen ni contrato en sindicato y carecen de quién los pueda orientar, con esto se unirá a lo que le tocaba a la Dirección del Trabajo que no existe, ni trabaja, ni está dando resultados. Asimismo, mencionó que la Confederación, al ser la que alberga al mayor número de agremiados en la entidad, ya cuenta con representación en la junta honorífica, de la cual dependerán una gran parte de las decisiones que se tomen, por lo que desde ahí vigilarán que todo se realice conforme a derecho y en favor de los trabajadores.

Finalmente, exhortó al Poder Judicial a cuidar el procedimiento y que no se caiga en el amiguismo en el otorgamiento “a los cuates” los puestos, sino que realmente vean que se favorezca a los profesionales del derecho con la debida comprobación, que hayan visto por el ramo del derecho del trabajo y de que también sean probos.

