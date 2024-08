Da Cuéllar respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, se sumó al llamado hecho por los gobernadores en turno y electos, emanados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmaron que los señalamientos sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su relación con Ismael Zambada son falsos y es una estigmatización.





A través de una misiva, la mandataria rechazó tajantemente los falsos señalamientos realizados supuestamente por el señor Ismael Zambada a través de su defensa legal, que, señaló, pretenden involucrar al gobernador con la persona que fue detenida el pasado 25 de julio, situación que ya fue aclarada por el mandatario.

Al igual que sus homólogos y gobernadores electos, Cuéllar Cisneros ratificó su confianza y respaldo al mandatario de Sinaloa, al indicar que la probidad y vocación de servicio del funcionario están más que acreditadas.





"Desde que inició en el servicio público hace ya más de tres décadas, nuestro compañero se ha caracterizado por su honestidad y respeto irrestricto a la ley. En este proceso de Transformación siempre ha desempeñado sus funciones bajo los principios del movimiento".





Finalmente, consideró que en la Cuarta Transformación se conducen por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, de ahí que mantienen el compromiso de trabajar, en coordinación con el Ejecutivo federal, por la seguridad de todos los mexicanos, así como siempre conducirse bajo el marco legal y de las instituciones.