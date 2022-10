Da justicia la razón a consejera Dora García

Para ser restituida de manera terminante en el cargo, el Juzgado de Distrito concedió el Amparo definitivo a la consejera de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Dora María García Espejel.

Local Insisten desde el Congreso local en tipificar como delito la violencia vicaria

Con esta resolución, quedó sin efectos la separación anticipada en el cargo de García Espejel como representante de los jueces ante el Consejo de la Judicatura del TSJE, decisión avalada el pasado 28 de junio por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno del Poder Judicial.

Lee también:➡️Restituyen TSJE a Dora María García en el Consejo de la Judicatura

El juez segundo de Distrito resolvió que el acto realizado por los magistrados del TSJE fue inconstitucional, debido a que no cuentan con las facultades para remover a los consejeros de la Judicatura del Estado.

Ocho meses antes de concluir el periodo para el que fue electa, Dora María García Espejel fue destituida como consejera de la Judicatura; sin embargo, tras la promoción de un Amparo, el Juzgado le concedió dejar sin efectos de manera temporal la separación al cargo, a través del expediente 776/2022-L.

Local Aspiran 16 personas a cargo en Anticorrupción

La sentencia fue ratificada por el Juzgado de Distrito, que determinó la suspensión total de la acción tomada por los magistrados del TSJE, a fin de dejar sin efectos la sesión celebrada el 28 de junio por la que la removieron del cargo de manera anticipada.

Te puede interesar:➡️Destituyen magistrados tlaxcaltecas a su consejera al detectarle presuntos actos de corrupción

NO EXISTIÓ CORRUPCIÓN DE MI PARTE, SEÑALA CONSEJERA

Dora García Espejel argumentó que en ningún momento cometió actos de corrupción, nepotismo, ni acoso laboral, señalamientos que motivaron la remoción del cargo.

Planteó que son acusaciones sin sustento, en el caso de corrupción refirió que los hechos no pudieron ser comprobados porque el cargo en el que se desempeña no hace manejo de recursos económicos, por lo que no podía incurrir en desvíos financieros.

No te pierdas:➡️Acusan litigantes violación a sus derechos, en el Poder Judicial

García Espejel asumió el cargo el 18 de febrero de 2020, para concluir en el encargo en febrero de 2023; no obstante, los señalamientos en su contra provocaron que fuera separada temporalmente en el cargo.

Local Asume funciones Enrique Acoltzi en TSJE

Respecto a los señalamientos de nepotismo, la consejera externó que tanto su hermana y tía, quienes se desempeñan como proyectista de sala en funciones de secretaria de acuerdos del Juzgado Civil y Familiar de Ocampo, así como superintendente de base del Juzgado Civil y Familiar de Ocampo, respectivamente, entraron a laborar a la institución antes que ella.

Por lo que, manifestó, en ninguno de los casos hice uso de influencias, ellas ya laboraban en la institución y a la fecha no han sido beneficiadas en sus puestos por el cargo que ostento.

Más información:➡️Asume funciones Enrique Acoltzi en TSJE

Con relación a las asignaciones de la supuesta pareja de una sobrina como proyectista del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de su hija como proyectista del Juzgado Civil y Familiar de Ocampo, planteó que no estuvo involucrada en su contratación.

Local Acusan litigantes violación a sus derechos, en el Poder Judicial

CONFIÓ EN QUE LA EVALUARÁN CONFORME A DERECHO

Una vez concluido su encargo en 2023, el Consejo de la Judicatura tendrá que someter a una evaluación a Dora María García Espejel para determinar su ratificación en el cargo, por lo que confió en que el proceso sea apegado a lo que establece la ley.

Entérate:➡️Dora García es destituida como Consejera de la Judicatura

Expresó que, en el momento de su destitución, quienes manifestaron inconformidad con su actuar fueron el entonces magistrado Héctor Maldonado Bonilla y los juristas en funciones Mary Cruz Cortés Ornelas, Fernando Bernal Salazar, Anel Bañuelos Meneses, Fanny Margarita Amador Montes, Pedro Sánchez Ortega y Marisol Barba Pérez.

De ahí que planteó que esperará que el proceso de evaluación para determinar su permanencia en el cargo sea apegado a derecho y no bajo intereses personales.

La sentencia deja insubsistente el punto quinto de la sesión del 28 de junio del 2022 del Consejo de la Judicatura, en el que se acordó la remoción anticipada de la integrante Dora García.

LEE MÁS: ⬇️

Local Restituyen TSJE a Dora María García en el Consejo de la Judicatura

Local Dora García es destituida como Consejera de la Judicatura