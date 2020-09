Da SEP prioridad a pedagogos: Luz Guadalupe Mata

La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local, Luz Guadalupe Mata Lara, aceptó que en la asignación de alguna plaza permanente como docentes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) da prioridad a los egresados de Escuelas Públicas Normales, Universidades Pedagógicas e instituciones de Atención Múltiple.

Sin embargo, aclaró que lo hace porque quienes egresan de esas instituciones educativas cuentan con una formación pedagógica, a diferencia de aquellos que lo hacen de otras universidades.

Y aunque no rechazó escuchar y atender las peticiones del grupo de aspirantes, que hace algunos días se manifestó a las afueras del Congreso local para solicitar su intervención para ocupar una plaza docente en el Sistema Educativo Nacional, destacó que no son especialistas en la materia de pedagogía que tiene que ver directamente con la educación.

“Desde luego hay quienes cuentan con el perfil y eso no quiere decir que los otros profesionales no están preparados, pero no son especialistas en la pedagogía”, dijo.

Sin embargo, también señaló que la convocatoria para la asignación de docentes al Servicio Educativo Nacional está abierta para todos, no solo para normalistas.

“Siempre se priorizará a quienes tengan el perfil, en ninguna otra carrera se da la pedagogía y la didáctica que se requiere para desempeñar la labor educativa”, destacó.

LA PROTESTA

El pasado lunes, profesionales de la educación solicitaron ser atendidos por la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Guadalupe Mata Lara, pues señalaron que existe discriminación en ese proceso sobre quienes tuvieron su formación en universidades estatales y particulares, al priorizar la entrega de plazas permanentes como mentores, a los egresados de escuelas normales públicas.

