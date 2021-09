Daños mínimos en la entidad tras sismo

El temblor de ayer por la noche se sintió fuerte en Tlaxcala y si bien asustó a las personas, hasta el momento se registraron daños mínimos. Eso sí, las autoridades realizan recorridos por los 60 municipios de la entidad.

En tanto, el gobierno estatal que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros reportó, a través de sus redes sociales, que el movimiento telúrico fue perceptible en todo el territorio tlaxcalteca.

Tras informar de forma preliminar que la magnitud fue de 7.1 grados en la escala de Richter, comunicó que fue implementado el protocolo de revisión por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Por su lado, la Diócesis de Tlaxcala no registró daños mayores a los templos católicos afectados por los sismos de 2017. La parroquia de San José de la ciudad de Tlaxcala, que ha permanecido cerrada durante cuatro años, no tuvo mayores afectaciones.

Empero, la revisión en las iglesias continuará durante las próximas horas para tener un dato concreto sobre la situación de estos espacios de oración.

Por su parte, el alcalde de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, informó que activaron la alarma sísmica y después de un recorrido, Protección Civil no observó daños a la población ni a los monumentos históricos. Señaló que la comunicación telefónica se saturó, por lo que las familias lograron comunicarse vía WhatsApp.

MÍNIMOS DAÑOS, SEGÚN EL PRIMER RECORRIDO

Más tarde, el secretario de gobierno, Sergio González Hernández, informó que solo hubo daños materiales mínimos y que no hay víctimas a consecuencias del sismo.

Comunicó que tras un primer recorrido hecho por diferentes puntos de la entidad, la Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que en Apizaco no existen daños estructurales, en el Hospital Regional de Tzompantepec, ni en la Clínica 19 y 02 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De forma general, informó que en las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud del estado tampoco reportan afectaciones. Dijo que en el municipio de Tetlatlahuca, en la avenida Venustiano Carranza, se cayó una barda; y en el municipio de Tlaxcala, además de la caída de un muro en Tizatlán, en San Gabriel Cuauhtla colapsaron algunos cables de luz, pero en todos los casos sin reporte de víctimas.

Señaló que la carretera que va a San Lucas Tecopilco fue cerrada como medida preventiva, eso ante un previo reblandecimiento de tierra que se intensificó con el sismo.

No tenemos hasta el momento ninguna novedad, no tenemos ningún siniestro que se haya presentado por el temblor, ya tuvimos comunicación con el comandante de la 23 Zona Militar, Joaquín Jiménez Cueto, y nos reporta que no hay ninguna novedad; sin embargo, por la intensidad del temblor vamos a esperar que la instalación de Palacio de Gobierno sea revisada previamente por la posibilidad de algún daño estructural, comentó González Hernández. Advirtió que podrían registrarse réplicas, por lo que solicitó a la población estar atentos para aplicar los protocolos de evacuación.

Finalmente, comentó que hay despliegue de la policía estatal y de Protección Civil, en coordinación con los municipios , por si hay necesidad de activar un protocolo más intensos. /Con información de Tomás Baños y Fabiola Vázquez

