Dar grandeza a la educación: planteamiento de Viviana Barbosa

Devolver la grandeza a la educación tlaxcalteca y no escatimar en la aplicación de recursos para el cuidado del medioambiente propuso la candidata a la gubernatura de Tlaxcala por el Partido Fuerza por México, Viviana Barbosa Bonola, durante el segundo debate organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y que versó sobre educación y medioambiente.

En este sentido, afirmó que creará un Centro de Innovación y realizará el mantenimiento de la infraestructura educativa, además de que impulsará la reactivación de las licenciaturas en Educación Física y de Historia de Tlaxcala.

Para ello, aseveró que acabará con el rezago social, educativo y apoyará a los estudiantes a través de la creación de escuelas vespertinas o matutinas para regularizar a los afectados por la pandemia de Covid-19, además de promover la educación familiar basada en valores y dotar de personal a todas las escuelas de todos los planteles en el estado.

Por otro lado, puntualizó que no se les negarán los servicios y no habrá señalamientos ni discriminación educativa hacia los niños que no paguen cuotas, además de que apostó por remodelar, construir o adaptar escuelas para personas con discapacidad, dotarlas plenamente del equipo y personal.

Por otro lado, para sanear el Parque Nacional Malinche propuso crear una empresa que utilice los árboles afectados por el gusano descortezador, en beneficio de los pobladores, pero a la vez reforeste la zona, tener cero tolerancia con los talamontes y castigarlos conforme a la ley.

