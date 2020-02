Debe atender Ley de Transporte el interés general, dice Milton López

La regulación en la operatividad de las plataformas digitales o aplicaciones móviles para brindar el servicio de transporte privado con chofer tiene que atender los intereses de la sociedad y no solo de un grupo, aseguró el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Omar Milton López Avendaño.

En Tlaxcala, operarán plataformas quienes cumplan reglas

Explicó que el Legislativo tiene que trabajar por el bien común y no particular, por lo que la reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala da apertura a estos servicios, que no quedarían a expensas solo de los concesionarios.

El legislador señaló que ahora será la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), quien fije los criterios para brindar a particulares a la autorización para brindar este tipo de servicios.

Comentó que al votar la mayoría por las modificaciones que se hicieron a la propuesta inicial que presentó el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional, Miguel Piedras Díaz, será la Secte quien se encarga de establecer los criterios de participación de la iniciativa privada.

Plataformas deben operar sin trabas: PAN

El panista señaló que existen algunas lagunas en las reformas hechas a la ley, que podrían ser la causa de que el titular del Ejecutivo plantee algunas observaciones al dictamen para que se clarifique la operación de las plataformas.

Y es que el legislador, dijo que, la propuesta inicial que se presentó contemplo algunos términos que no están asentados en la ley lo que generó confusiones, por lo que lamentó que “en caso de que sea publicada existen los elementos legales y jurídicos para poderse manifestar en contra de la iniciativa”.

LEGISLACIÓN

La Ley de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala fue creada hace más de 30 años por lo que excluye la normatividad de diferentes esquemas de transporte alterno.

