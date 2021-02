Deben paterfamilias dar conﬁanza a hijos para prevenir embarazo adolescente

Ante los embarazos adolescentes que afectan al país y al estado, los padres de familia deben cultivar una relación de confianza con sus hijos para que tomen las decisiones acertadas al momento de iniciar su vida sexual, evitando embarazos adolescentes, señaló la especialista de la Escuela Normal Urbana Federal (Enuf) Emilio Sánchez Piedras, Crisol Benítez Ríos.

El Consejo Estatal de Población (Coespo) informó que por la emergencia sanitaria de Covid-19 tan solo de enero a septiembre del año pasado registraron dos mil 852 embarazos adolescentes en Tlaxcala.

Precisó que el 93.2 % ocurrió en adolescentes de 16 a 19 años de edad, es decir fueron dos mil 649 embarazos, mientras que el 6.8 % que equivale a 203 casos, fue en mujeres de 10 a 15 años de edad.

El Coespo afirmó que las autoridades estatales tienen en marcha acciones para disminuir los embarazos en jóvenes que cursan prácticamente su educación media superior y los primeros años de la educación superior.

Remarcó que los municipios que reportaron, el año pasado, el mayor número de casos de embarazos juveniles son Apizaco, Españita, Panotla, Huamantla y San Pablo del Monte.

En contraparte, las demarcaciones con el menor número de eventos fueron Totolac, Cuapiaxtla, Texoloc, Lázaro Cárdenas, Zacualpan y Tecopilco. La dependencia estatal que enfatizó que los embarazos adolescentes disminuyeron en el primer trimestre del 2020, al contabilizar mil 229, comparado con el mismo periodo del 2019, donde hubo mil 949.

NECESARIO, INFORMARSE PARA UNA SEXUALIDAD SIN RIESGOS

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la catedrática de las asignaturas en Ciencias Naturales de la Enuf, Crisol Benítez, pidió a los jóvenes informarse para vivir una sexualidad con responsabilidad, segura y sin riesgos de embarazos no deseados que puedan truncar sus estudios.

Mencionó que pueden acercarse a sus maestros en el bachillerato para que los orienten, mientras que los que cursan el nivel superior acudir a los centros de salud, de tal manera que no tomen decisiones equivocadas.

“Que lo platiquen, no vivan su sexualidad con miedo, deben conocer su cuerpo y no sentirse presionados a tener relaciones sexuales con su pareja. Si no está bien acompañado la orientación puede ocasionar que un adolescente tome decisiones erróneas. La formación es importante, la familia es el primer grupo de apoyo”.

La docente consideró que este grupo de población tiene que pedir apoyo tanto a sus papás, pero si tiene confianza también a sus maestros y en las instituciones de salud.

Saber que quieren los jóvenes, cuando estén fuera de casa no se sientan presionados en sus noviazgos para tener relaciones sexuales, mejor prevenir un embarazo no deseado si tienen el deseo de experimentar y así no tener frustraciones, inclusive problemas de salud, consideró.

EL CONSEJO PATERFAMILIAS

Crisol Benítez enfatizó que el consejo que puede ofrecer a los padres de familia es que tengan una comunicación sólida y constante con sus hijos, acercase a ellos para generar un ambiente de confianza y cuidado en la toma de decisiones de su vida sexual.

Manifestó que los papás pueden orientarlos en su sexualidad antes de experimentar, en lo que les conviene, evitar enfermedades de transmisión sexual y posibles métodos anticonceptivos.

Es importante que los padres entiendan de la sexualidad en los jóvenes, las ideas, prejuicios, pues la juventud está bombardeada de mucha información que les orienta, pero también llega a confundirlos, comentó.

Fecundidad de mujeres adultas ha disminuido, según cifras de Inmujeres



Los métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados son para los hombres los condones y para las mujeres las pastillas anticonceptivas.

