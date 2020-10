Deben recuperados de Covid-19 cuidarse más: Sesa

Aunque las personas se hayan infectado de Covid-19 y se recuperaron, los cuidados como el lavado de manos, distanciamiento social, uso de material de protección y limpieza de superficies, entre otros, deben continuar, pues si bajan la guardia se pueden volver a contagiar, advirtió el titular de la Secretaría de Salud en el Estado (Sesa), René Lima Morales.

Lo anterior, sostuvo, debido a que el haberlo padecido no confirma que no se pueda volver a contraerlo, pues existen personas recuperadas –con prueba negativa de salida- que ya habían pasado su ciclo, pero al pasar los días volvieron a tener síntomas porque descuidaron las medidas. "Es una condición donde la inmunidad no conocemos a qué grado pueda ser suficiente, lo que sí tendríamos que hacer es seguir las recomendaciones", enfatizó el funcionario.

Detalló que las personas que se han recontagiado en las pruebas cerológicas –que son las que determinan anticuerpos- salen positivos, lo que significa que hay antitoxinas circulantes, pero lo complejo que se debe tomar en cuenta para ello es la característica de cada uno y la salud.

Indicó que no es lo mismo la carga viral al formar 100 anticuerpos y tener mil virus, "a cuántos va a bloquear, y si existe algún tipo de inmunidad celular, que es de mayor tiempo de protección".

Asimismo, dijo que eso indicaría que en el momento en que existe el recontagio no sabrían si es para toda la población o hay algún factor que determine que sea más susceptible, "aunque suponemos que sí y estamos haciendo estudios sobre esto".

Finalmente, mencionó que hasta este momento están en ese estudio, el cual es muy complejo determinarlo, pues no es con una toma de muestra de sangre, sino que si es necesario hacer todo un seguimiento muy complejo para poder dilucidarlo.

Hasta el 27 de agosto la entidad presentó siete casos de personas que se recontagiaron de Covid-19, esto debido a que no mantuvieron los cuidados sanitarios pertinentes.

