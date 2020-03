Deberán docentes crear técnicas para estudios

Cada maestro deberá implementar un mecanismo de estudio acuerdo al contexto donde se encuentre para que haya ese seguimiento en el aprendizaje de los alumnos, aclaró el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Florentino Domínguez Ordóñez.

Esto tras al aislamiento del que serán objeto alumnos y trabajadores de la educación hasta el próximo 20 de abril y para evitar que los alumnos se atrasen en los temas.

En entrevista, el también director general de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aceptó que aunque existen algunas comunidades donde no hay internet ni señal de teléfono, será ahí donde los docentes deberán diseñar una estrategia local para no interrumpir los aprendizajes de los alumnos, “porque si los maestros pensamos que son vacaciones, no se hará el seguimiento y eso no debe ocurrir”.

Por ello, aseguró que los trabajadores están comprometidos en darle seguimiento a los aprendizajes de los alumnos, lo que será a través de vías como: WhatsApp, correo electrónico o vía telefónica, pues existen varios maestros que tienen chats en su grupo y desde antes de esta contingencia muchos revisaban las tareas vía electrónica, de ahí que no será nada nuevo.

Asimismo, indicó que el desafío es que no se pierdan los contenidos ni el aprendizaje y que no se afecten a los estudiantes.

EDUCACIÓN A DISTANCIA

Por otro lado, señaló que no duda en que la Secretaría haga una presentación de cómo poder manejar la educación a distancia ya con un medio más organizado y definido, “este desafío nos pone a prueba y nos muestra cómo tenemos debilidades en el sector y es necesario que en otro momento que llegara a ocurrir no nos agarre desprevenidos, sino que se genere un programa de educación a distancia”.

Eso sí, no descartó la opción de que más adelante se trabaje a través de un canal de televisión que la propia secretaría pudiera implementar o de plataformas que la Sepe puede utilizar, pues cuentan con expertos en educación capaces de crear estos programas.

LLAMADO

Los padres de familia tendrán que trabajar en la mente de sus hijos el arraigo de los hábitos de higiene, porque eso es un mecanismo para contrarrestar el Covid-19, además de evitar salir a lugares concurridos.

