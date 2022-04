Decir que hay “terrible” rezago afecta a los maestros, dice Sindicato de Trabajadores para la Educación

Decir que en Tlaxcala el rezago educativo es terrible daña la imagen del maestro frente a grupo, de ahí que las declaraciones de este tipo deben cuidarse, sostuvo Beneberto Sánchez Vázquez, coordinador estatal del Sindicato de Trabajadores para la Educación (STE).

Esto, a propósito de los comentarios que el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Homero Meneses Hernández, emitió sobre el tema a dos años de la pandemia y de que las clases se mantuvieron en la virtualidad.

En su momento, aseveró que, por ejemplo, los niños de tercero de primaria normalmente dominan operaciones básicas de reconocimiento de números, trabajan hasta la centena y pueden hacer operaciones, además de que a través de la lectura y escritura lo mismo, pero no está sucediendo ahora y no están logrando eso.

La sección 31 del Snte asegura que, pese a la información vertida por el secretario de educación, Homero Meneses, los maestros dan su mayor esfuerzo en las aulas / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Por lo anterior, el líder magisterial manifestó que al realizar comentarios de esta naturaleza, el secretario debería de presentar cifras, porcentajes de rezago y en función a qué se dio o está dando ese rezago.

Eso sí, consideró que el rezago se refiere específicamente a que la Secretaría o el gobierno estatal no apoya con los elementos o para dotar de computadoras e internet las escuelas, pues si tuvieran los elementos como el internet y tecnología no se daría el rezago del que él habla, porque no es por parte de los docentes.

En este sentido, afirmó que los agremiados al STE están trabajado con los estudiantes en horas extras en línea, para buscar recuperar los conocimientos y las habilidades que se perdieron u olvidaron por la pandemia, de ahí que su labor se ha redoblado.

Finalmente, el líder de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Cutberto Chávez de la Rosa, no emitió ningún posicionamiento, pues al buscarlo este Diario vía telefónica no respondió la llamada.

