Declara TET conclusión del proceso electoral 2020-2021

El presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), José Lumbreras García, informó de la conclusión del proceso electoral ordinario 2020-2021, tras la resolución de todos los medios de impugnación promovidos por diversos actores políticos.

En sesión extraordinaria, se dio a conocer que resultado de una consulta hecha al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no existen asuntos pendientes por resolver.

De acuerdo con los registros remitidos al TET, no hay pendientes de resolución medios de impugnación turnados a la Sala Regional Ciudad de México y a la Sala Superior del TEPJF, así como de los asuntos que atendió la autoridad local.

El magistrado José Lumbreras García destacó que aún quedan pendientes algunos Procedimientos Especiales Sancionadores que no han sido turnados a la autoridad jurisdiccional; no obstante, al no influir en la integración de las autoridades locales pueden dar por declarada la conclusión del proceso.

Conforme a lo que establece el artículo 112 de La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala, el proceso electoral concluye con la última resolución que emitan las autoridades jurisdiccionales, relativa a los medios de impugnación interpuestos.

Al recibir contestación del TEPJF de que todos los asuntos promovidos han sido resueltos, el presidente del TET declaró la conclusión del proceso electoral local ordinario y ordenó dar cuenta al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

