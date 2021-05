Declinación de Liliana Becerril era de esperarse pues “no tiene nada”: Lorena Cuéllar

Al declararse ganadora por segunda vez consecutiva del debate obligatorio organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Lorena Cuéllar Cisneros manifestó que la declinación de Liliana Becerril a favor de Anabell Ávalos era de esperarse, pues “la verdad es que no tiene nada”.

Local Declina Liliana Becerril Rojas por proyecto de Ávalos Zempoalteca

En un breve encuentro con medios de comunicación al concluir el segundo debate y a pregunta expresa, la candidata de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” manifestó que la abanderada del Partido Encuentro Solidario (PES) solo trata de “buscar un provecho” de la coalición “Unidos por Tlaxcala” al no tener ninguna posibilidad de triunfo.

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

“Lo más importante es que su presidente Hugo Eric (Flores Cervantes) ya salió a decir que es una desfachatez que haya hecho eso… Hugo Eric es un gran amigo y compañero y nos da gusto que haya hecho un pronunciamiento de este tema”.

Cuéllar Cisneros también se refirió a la Visa cancelada a la candidata Anabell Ávalos Zempoalteca por parte del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, lo que indica que no tiene honradez en su conducta, mientras que sobre los 19 mil millones de pesos que dijo heredará como deuda el gobierno de Marco Mena en Pensiones Civiles, sostuvo que es un tema muy preocupante.

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

De paso, acusó que el mandatario estatal pretende hacer una “elección de Estado” al usar recursos públicos para beneficiar a la candidata oficial, además de usar a los trabajadores para fines políticos.

Local A Liliana Becerril le espera el "basurero de la historia": PES

“Tenemos una ventaja y no es a medias, vamos a arrasar este 6 de junio porque he trabajado y me he entregado toda mi vida a servir a mi pueblo con resultados, con entrega, con pasión, yo sí he cumplido con los tlaxcaltecas y por eso este 6 de junio la ciudadanía irá a votar por Morena, por nuestra coalición para que podamos hacer una nueva historia en Tlaxcala”.

Al concluir su encuentro con medios de comunicación, Lorena Cuéllar Cisneros se trasladó a las Escalinatas de los Héroes, donde en medio de un ambiente festivo celebró su participación en el segundo debate, acompañada de líderes partidistas coaligados con Morena, integrantes de su equipo de campaña, candidatos a diputados federales y locales, abanderados a alcaldes y presidentes de comunidad, así como decenas de simpatizantes.

