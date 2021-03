Defenderá Eréndira Jiménez Montiel diversidad

Después del registro de su candidatura al gobierno del estado, Eréndira Jiménez Montiel, acompañada de la plana mayor del Partido Movimiento Ciudadano (MC), convocó a la ciudadanía a sumarse a su proyecto que defenderá a las diversidades, al medioambiente y todas las libertades.

Desde un mitin organizado en la exfábrica de San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala, la aspirante aseveró que su proyecto busca encabezar las causas justas, “no dejar nunca más a un Tlaxcala callado y nunca más dejar a un Tlaxcala sin justicia para las mujeres”.

Agregó que por dedicarse de tiempo completo al activismo, desde hace tiempo está un Movimiento Ciudadano, que busca promover las causas sociales, porque esa es su posición real, de lo que desea y buscará promover, es decir, un estado para todos y todas, “sin miedo”.

“Este proyecto será medioambientalista o no será, será con observación de juventudes o no será, será feminista o no será, será en observación de las diversidades sexuales o no será, será para todas las libertades o no será”, enfatizó.

Mientras, el dirigente nacional de MC, Dante Delgado Rannauro, puntualizó que la participación de las mujeres al interior del partido naranja está previsto en los estatutos, pero también la participación de la sociedad en su conjunto, por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse.

Según dijo, el instituto político es un partido que se acerca al pueblo y de él propuso a sus candidatos, “a diferencia de los otros partidos que siempre buscan postular a sus amigos, parientes o familiares directos”.

En tanto,Refugio Rivas Corona, coordinador estatal de MC, mencionó que el partido del águila ha seguido los cánones establecidos, que ordenan el empoderamiento de las mujeres, por lo que sin vacile dio la candidatura y apoyo a Jiménez Montiel. “Los que están en las megas alianzas andan engañando a nuestros aspirantes, ofreciendo dinero y cosas que no les van a cumplir, por eso les pido que no se dejen engañar, no se dejen endulzar los oídos, ya que somos más y a la fecha tenemos el 99 % de nuestras candidaturas”, finalizó.

EL apunte

Al registro asistieron: Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de MC; Refugio Rivas Corona, coordinador estatal de MC; Isabel Casas Meneses, diputada local por MC y Jonatan Breton Galeazzi, exaspirante a la candidatura de gobernador por MC.

