Defiende Luz Vera programas sociales

El subsidio que entrega el gobierno federal a jóvenes y adultos mayores cobró eco en la oposición, lo cual quiere decir que las cosas que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “no están mal como lo critican”, atajó la diputada local por el Partido Encuentro Social Tlaxcala, Luz Vera Díaz.

La declaración se dio luego de que López Obrador anunció que, a partir de julio la pensión para adultos mayores incrementará gradualmente hasta llegar a seis mil pesos bimestrales en 2024 y se reducirá de 68 a 65 años la edad para los beneficiarios que no viven en comunidades indígenas.

Además, porque en la toma de protesta de la candidata a la gubernatura de Tlaxcala, por la Coalición Juntos por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, anunció que de ganar la elección replicará el programa de becas que impulsa el gobierno federal a los jóvenes, como lo hace el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

“Me da gusto que tome ejemplo del Presidente de la República y lo vea tan apropiado, a pesar de que es candidata de una alianza de oposición al gobierno federal, pero si retomará algunos programas asistencialistas quiere decir que no todo lo que está haciendo el presidente está mal como lo critican”, soltó.

En entrevista, aseveró es una forma de evitar la corrupción, que se estaba dando al interior de las dependencias.

Por ejemplo, en el caso de las estancias infantiles, ahora llega el dinero directamente a los padres y no a las instituciones, el recurso es administrado por los padres de familia, cuando antes en la mayoría de los casos, el estado era el que lo manejaba y lo hacía con marcada corrupción, insistió.

Cuestionada si el recurso entregado a jóvenes que no estudian ni trabajan y a los adultos mayores no es a fondo perdido, comentó que antes de la operación de los mismos “de todas maneras operaba de esa forma, a fondo perdido, la diferencia es que ahora son las familias quienes los gastan y no aquellos que antes lideraban o manejaban a discreción estos recursos”.

Me da gusto que la candidata de la alianza de oposición al gobierno federal tome de ejemplo lo que hace el presidente de la república y lo vea apropiado.

Luz Vera Díaz, diputada PEST

