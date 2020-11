Deja Cuéllar la delegación de Bienestar; busca candidatura al gobierno del estado

Para buscar la candidatura al gobierno del estado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorena Cuéllar Cisneros renunció este sábado a la delegación de la Secretaría de Bienestar y a la Coordinación de Programas Federales.

Municipios Cumplimos con lo que en un principio nos propusimos: Lorena Cuéllar Cisneros

Tras señalar que no hubo corrupción, compadrazgo y beneficio directo a sus familiares en la entrega de los apoyos federales, puntualizó que sin pendientes y con finanzas sanas deja el cargo a su sucesor Carlos Luna Vázquez.

Local Buscaré la gubernatura: Lorena Cuéllar

En conferencia de prensa, señaló que seguirá con su compromiso y vocación de servir a los tlaxcaltecas. “Estoy convencida de que vienen cosas muy buenas para que Tlaxcala avance, agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta oportunidad de acompañarlo”.

Lorena Cuéllar evadió responder si volvería a las filas del gobierno de la República, en caso de no conseguir la candidatura a la primera magistratura del estado por Morena.

“Mi meta hoy es seguir sirviendo a Tlaxcala y lo voy a hacer desde cualquier lugar en donde yo me encuentre”, atajó.

Marco Mena abre sus cartas: @AnabelAvalosTlx @NoeRodriguezR @ElProfe_Floren



Lee la nota aquí➡ https://t.co/jwof04p8Hi@MarcoAMena pic.twitter.com/nLFLIxAkgs — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 31, 2020

Local Realizará Secoduvi segunda etapa de remodelación de la central camionera

Escueta en sus respuestas, prefirió no profundizar sobre la situación que atraviesa Morena, tras el fallecimiento del senador Joel Molina Ramírez. “No es el momento de hablar de política; sin embargo, no me veo en algún otro lado. Llegarán los tiempos en donde podamos hablar libremente”.

Luego, recordó que en los 22 meses que estuvo al frente de la Coordinación de Programas Federales beneficiaron a 325 mil personas con una inversión cercana a los ocho mil 900 millones de pesos.

Cuéllar Cisneros resaltó que Tlaxcala reportó ser el primer lugar en las metas de los diferentes programas del gobierno federal, pues siete de cada 10 familias recibieron algún tipo de apoyo.

Local Decidirán Molina y Rivera a candidatos, para dirigir Morena

Asimismo, negó que con su salida se registren bajas de personal o despidos, pues los “servidores de la nación” están comprometidos con las acciones que realiza la delegación del Bienestar, al tiempo que recordó que está penado que un funcionario ocupe algún programa con fines partidistas.

“Los programas federales están blindados, a ningún beneficiario lo escogemos, ni el servidor de la nación, ni yo. No manejamos recurso alguno. Los beneficiarios se eligen desde nivel central”.

Así, Cuéllar Cisneros se separa de la delegación del Bienestar este 31 de octubre del año en curso.

Registra Movimiento Ciudadano 1 aspirante a gubernatura



Continúa leyendo ➡

https://t.co/Ev1rVCMucq#Elecciones2021 pic.twitter.com/wGJSiYnv3Y — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 1, 2020





7 familias tlaxcaltecas, de cada 10, recibieron algún apoyo federal





325 mil personas fueron beneficiadas con apoyos federales





22 meses estuvo al frente de la Coordinación de Programas Federales.





Lorena Cuéllar evadió responder si volvería a las filas del gobierno de la República, en caso de no conseguir la candidatura a la primera magistratura del estado por Morena.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

MÁS NOTAS

Local Tienen validez estudios superiores de la Universidad Benito Juárez: Lorena Cuéllar Local Incorporará Sader a tres mil campesinos tlaxcaltecas