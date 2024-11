Dejarán de operar cooperativas escolares que no fueron censadas, puntualiza titular de la Sepe-Uset

Los encargados de las cooperativas que no se registraron en el censo de la estrategia “Vida Saludable en las escuelas de Tlaxcala”, no podrán continuar con su operación, puntualizó Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset).

El registro para conocer cuántos puntos de venta en las escuelas existen en la entidad fue parte de la estrategia que integrará cursos y asambleas para permitir la venta de alimentos saludables en los centros educativos y evitar la comida chatarra, indicó.

Por lo tanto, agregó que las personas que no se certificaron y no cumplan con la capacitación no podrán seguir operando en las escuelas de cualquier nivel educativo, desde nivel básico hasta el superior.

De acuerdo con información de la Sepe-Uset, en Tlaxcala fueron registrados 845 puntos de venta (cooperativas, comedores, cafeterías, tiendas y estanquillos) al interior de las instituciones educativas de todos los niveles, censo que fue efectuado del cuatro al siete de noviembre y consistió en un registro en línea.

En el censo recopilaron información general sobre los encargados o responsables de los puntos de venta en las escuelas, como nombres, número telefónicos, correos electrónicos, dirección y clave de los centros educativos.

La estrategia de vida saludable tiene el objetivo de adecuar los productos que ofertan las cooperativas escolares para brindar alimentos que prioricen las frutas y verduras de temporada, así como el consumo de agua natural, por lo que evitarán la comida chatarra y las bebidas azucaradas.

La acción de evitar comida chatarra en las escuelas integra ocho asambleas informativas que impartirán a responsables, encargados y/o concesionarios de la expedición de alimentos al interior de las escuelas, las cuales serán impartidas hasta el 29 de noviembre.

En las asambleas difundirán el acuerdo 30/09/2024 de la Secretaría de Educación Pública, que establece los Lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel.

Dichas asambleas tendrán sedes regionales, así que están programadas en Apizaco, Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi, Huamantla, Tlaxcala, Zacatelco, Yauhquemehcan y San Pablo del Monte.