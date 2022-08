Demanda sindicato "7 de mayo" cumplimiento en prestaciones, a Gobierno estatal

El virtual dirigente del sindicato “7 de mayo”, Enrique Escobar Cortez, demandó al Gobierno estatal y municipios el cumplimiento del pago de algunas prestaciones, así como dar certeza jurídica a los trámites de pensionados y jubilados.





En conferencia de prensa, el dirigente sindical advirtió que la próxima semana retomarán las movilizaciones, como marchas y paros técnicos para exigir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje la entrega de nota del Comité Ejecutivo electo el pasado 25 de mayo.





Escobar Cortez manifestó que, al no tener certeza en la representación sindical, los trabajadores agremiados han tenido que enfrentar violaciones a sus derechos laborales, citó como ejemplo la negativa a 15 solicitudes de pensionados y jubilados, que llevaban un año en el proceso.

Especificó que la negativa fue por que los trabajadores no cumplían con los 30 años de antigüedad laboral y no tenían los 65 años de edad cumplidos, al momento de realizar la solicitud, basados en la reforma a la Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala, sin embargo, argumentaron que la determinación es violatoria debido a que ese Decreto no es aplicable a los trabajadores adscritos antes de esa reforma.





Otros de los señalamientos que hicieron fue la negativa de créditos a trabajadores en activo, pensionados y jubilados, por lo que aseguraron que con eso se mantienen detenidos 40 millones de pesos para esta partida, sin generar ingresos.





También especificaron que cancelaron convenios con farmacias y laboratorios, lo que ha provocado desabasto, además de un adeudo de 10 millones de pesos en el pago de servicios médicos.





Ante el incumplimiento de los supuesto acuerdos entre el Gobierno del Estado y la organización gremial, Escobar Cortez señaló que no van a permitir la desincorporación de un predio ubicado en el municipio de Huamantla, que el Congreso local aprobó para que fuera donado para la construcción de un Complejo de Salud de Especialidades.





El paro de labores será con el pleno conocimiento de los trabajadores, pues debido a que no cuentan con una representación legal, el día no laborado les será descontado.