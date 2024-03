Denuncia periodista al secretario de Educación estatal ante la Secretaría de la Función Pública

El secretario de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset) enfrenta una denuncia presentada por el periodista Martín Rodríguez Hernández ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por presuntos actos u omisiones que violan la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, entre otros preceptos legales.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el comunicador refirió que lo anterior se deriva de una información periodística publicada el pasado 15 de febrero en el portal de noticias que lleva su mismo nombre intitulada: “Homero y su C5 sin inteligencia” , al igual que una nota difundida un día previo denominada: “ Estafa y montaje en la Sepe-Uset ”.

Derivado de ello, el secretario de Educación contestó los señalamientos bajo el argumento de ejercer su derecho de réplica, pero para ello no se sujetó a la normatividad en la materia ni utilizó los mecanismos legales que la rigen, de ahí que violenta el derecho fundamental de la libertad de expresión, quebranta códigos de ética y vulnera diversos tratados internacionales signados por el estado mexicano.

LA DIFUSIÓN

De acuerdo con lo narrado en la denuncia de hechos, Martín Rodríguez cuestiona cómo explicará Homero Meneses a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que su emotivo anuncio de colocar cámaras de vigilancia en la Sepe-Uset, vinculadas al C5i era ya un hecho consumado antes del presunto asalto a su chofer, que solo faltaba legitimarlo y para ello presuntamente se inventó un atentado, lo que abona al clima de inseguridad y contradice el discurso gubernamental que afirma tener bajo control a los maleantes.

La información a grandes rasgos refiere que: “es probable que Meneses Hernández niegue esta información porque no le gusta ser exhibido como una persona ajena a los principios rectores de la 4T, como un ferviente amante del dinero fácil… también tendrá que aclarar por qué no existió un concurso de licitación pública para entregar esos más de dos millones y medio de pesos únicamente por concepto de postes y cámaras, que iniciaron su colocación justamente en el periodo vacacional”.

Y agrega: Homero Meneses no sólo está incurriendo en un acto de corrupción, sino también en exceso en el uso de sus atribuciones, pues la adquisición de este tipo de equipo que él mismo anticipó será vinculado al C5i, no puede ser cualquier cámara adquirida en alguna tienda comercial, se trata de equipo especializado que es ministrado por empresas certificadas

LA CONTESTACIÓN DE HOMERO MENESES

Al respecto y desde su cuenta oficial de Facebook, Homero Meneses escribió el 19 de febrero lo siguiente: “hay que ser muy ignorante o muy mala persona para afirmar con tanto descaro como lo hace Martín Rodríguez Hernández. No tenía claro si debía ejercer mi derecho a réplica o no, al final cada vez menos personas ven a este “periodista”, pero me parece que, si debo ejercer ese derecho, una disculpa a quienes se sientan incómodos por ello”.

En su texto, el secretario de Educación hizo referencia sobre cómo conoció a Martín Rodríguez y que en aquel entonces le parecía que era buena persona, además de alegrarse por crear su propio medio de comunicación y que fue uno de los primeros en acudir a entrevistas.

Asimismo, refiere que conoce a su padre, el profesor Ciro Rodríguez, exdirigente de la Sección 55 del sindicato de maestros, a quien buscó apoyar para que asumiera la titularidad de la oficina de enlace de representación de la SEP en Tlaxcala, cargó que finalmente logró y a quien cataloga como “un excelente servidor público”, en quien recaen responsabilidades como los procesos de asignación de plazas.

“Por eso digo que hay que ser muy ignorante o mala persona para acusar a su propio padre del robo de plazas, me parece que sus posibles problemas personales no deben manchar su trabajo, quizá sólo es ignorante y no sabe que al intentar acusarme a mí, afecta a varias personas e instituciones”, escribió Meneses Hernández, entre otras cosas en las que de paso aduce que la difusión de la instalación de cámaras en la Sepe-Uset tiene fines electoreros y que ”así son los periodistas de derecha… ya dediqué demasiado tiempo a este personaje que quizá sólo busca el escándalo para subir las vistas de su muy desacreditado medio que lleva su nombre”.

LO QUE DICE LA LEY

De acuerdo con Martín Rodríguez, lo descrito por Homero Meneses resulta violatorio de la ley porque en su trabajo periodístico hizo manifestaciones relacionadas con temas de interés público y citó al secretario de Educación en su calidad de servidor público y por consecuencia no hubo ni una referencia de carácter personal ni familiar de él.

Además de sustentar sus dichos en la libertad de expresión y de prensa como derecho humano, Martín Rodríguez asegura que su información está sostenida en las restricciones a la luz de los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estrictamente indica debe orientarse a satisfacer un interés público imperativo.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en jurisprudencias que el derecho fundamental a la libertad de expresión debe estar relacionado específicamente a temas de interés público, mediante un debate desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos.

En tanto, el derecho de réplica en México especifica que necesariamente será ejercido en los términos del artículo 6 de la Carta Magna, se debe iniciar forzosamente a petición de la parte que considere se ha difundido información respecto de hechos inexactos o falsos que el causen agravio, con un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación, pues hacerlo de otro modo resulta arbitrario e ilegal.

“El contenido de la réplica debe limitarse a la información que la motiva, sin poder comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a personas y deberá ser similar en características de tiempo, opinión y ubicación”, algo que claramente Homero Meneses Hernández violentó.

Aunado a lo anterior, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a las que están sujetos todos los servidores públicos, indica entre otras cosas que: “deberán abstenerse de menoscabar la dignidad de las personas, la cual incluye los derechos a la igualdad, integridad física y psicológica, libertad de expresión, oportuno acceso a la salud, entre otros.

