Denuncia TET a uno de sus magistrados

Miguel Nava Xochitiotzi, magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Tlaxcala, por probablemente falsear la información para poder cobrar el reembolso de un choque automovilístico que sufrió en Veracruz el año pasado.

Local Impugna magistrado negativa de reembolso; chocó auto en Veracruz

La denuncia fue interpuesta por José Antonio Hidalgo Cote, contralor Interno del TET, quien en enero pasado negó al magistrado el reembolso de 17 mil 760 pesos que sufragó por la reparación de los daños al vehículo oficial que chocó el 31 de octubre de 2019, cuando asistió a esa vecina entidad para participar en la conferencia “Retos del Sistema Jurídico Electoral”.

La denuncia fue aceptada por la Fiscaliza a finales de febrero, por lo que deberá hacer una investigación para determinar si el magistrado del TET incurrió o no en algún acto de corrupción, al presuntamente intentar cobrar de forma indebida ese dinero.

LOS HECHOS

En febrero pasado, la Dirección Administrativa del TET le informó la negativa de asumir los gastos generados por el choque que sufrió al acudir a dicha conferencia por invitación del Tribunal Electoral de Veracruz.

Local Garantizará TET respeto de derechos electorales: José Lumbreras

El magistrado alegó que el accidente no fue por una imprudencia o negligencia de su parte, pues defendió que el percance fue provocado por los charcos generados por la lluvia y que “jalaron” la unidad tipo Equinox con placas de circulación XXA-1650, cambiando su dirección hasta hacerla colisionar.

Pero la directora administrativa del TET expuso que no era procedente el pago, pues si bien Nava Xochitiotzi acreditó que acudió a Veracruz a un evento oficial, explicó que no adjuntó el dictamen que deslinde o no su responsabilidad en el percance.

