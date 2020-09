Denuncian a “Pronto Tours”

La Organización Ciudadana Corresponsabilidad en el Transporte, con presencia en Tlaxcala y Puebla desde hace más de 10 años, presentó dos denuncias en contra de “Pronto Tours”, el servicio de la empresa Pronto que ofrece de viajes de la capital tlaxcalteca a la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Arturo Balderas Moyano, director general de la Asociación Civil, indicó que ese tipo de servicio salen de la norma y que si bien, las nuevas modalidades de transporte público y privado abonan al desarrollo de los estados, en el caso de este nuevo servicio proporcionado por Pronto desde hace algunas semanas genera un mayor desorden.

Indicó que que al momento existen dos denuncias en contra de quienes resulten responsables, una de ellas ante la Dirección de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional y otra ante el Centro SCT Tlaxcala, pues señaló que para prestar el servicio de una ruta fija entre dos ciudades las unidades usan placas de turismo.

“Es por ello que nosotros presentamos la denuncia invocando los artículos 8 y 74 TER de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, que señala que se requiere permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal, de carga, pasaje y turismo”, dijo.

Y agregó que el 74 vincula estos permisos que expide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la actuación de la Guardia Nacional que podrá retirar de la circulación los vehículos cuando no cuenten con el permiso correspondiente, no tengan una terminal de origen y de destino y si no son vehículos con una capacidad mínima de 31 asientos.

Finalmente, adelantó que promoverán más denuncias, pues dijo que se trata de un problema que podría desbordarse.

