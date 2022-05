Denuncian en Cobat presunto nepotismo

Trabajadores del Sistema Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) denunciaron que el director general del subsistema, Darwin Pérez y Pérez, contrató a por lo menos una decena de sus familiares, quienes ocupan diversos puestos dentro de la institución lo que, dijeron, es una flagrante muestra de nepotismo.

En este sentido, los quejosos, quienes solicitaron el anonimato para evitar represalias, acusaron que el funcionario no ha respetado el lema de la llamada Cuarta Transformación de “No robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, pues en este caso en particular ha defraudado la confianza que le otorgó la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, al incorporar a sus familiares directos e indirectos a trabajar.

Eso sí, recriminaron que con el ingreso de sus familiares fue desplazando a trabajadores de más de 20 años de servicio Por ello, reprocharon la mala elección que Cuéllar Cisneros ha hecho de los funcionarios de su gobierno, pues en su momento aseguró que limpiarían al estado de corrupción, de ahí que se cuestionaron el porqué Pérez y Pérez sí puede llevar a cabo la contratación de familiares en el subsistema, violando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

ALGUNOS DE LOS FAMILIARES

Amapola Patricia N. jefa de servicios generales (esposa del primo del director general). Lilley N., jefe de servicios generales (comadre del tío del director). Alfredo N. docente sin proceso (recomendado del director general). Claudio N. (jefe de servicios generales recomendado). Ismerai N. sin perfil docente (recomendada del director). Elena N. (tía del director, tiene la concesión de la cafetería). Jordán N. jefe de oficina (primo hermano del director, sin experiencia en el área administrativa y sin perfil profesional). Joaquín N. jefe de servicios generales (familiar del director por parte de su esposa) y Raúl N. jefe de oficina (tío del director sin experiencia en el área administrativa, sin perfil profesional).





