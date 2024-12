Derechos humanos siguen sin ser realidad en Tlaxcala: Diputada Gabriela Hernández

Aunque los derechos humanos se encuentran en el papel, lo cierto es que siguen sin ser una realidad en Tlaxcala y todo México, lamentó la diputada local Gabriela Hernández Islas durante el foro “Dando vida a los derechos humanos”, en el marco del 76 aniversario de la declaración universal en la materia.

Durante su disertación, señaló que las garantías individuales, como son sociales, políticos, civiles, así como para aquellas de las personas con discapacidad no bastan, pues a pesar del avance que han registrado, como es el derecho a una vida digna y que está reconocido, en los hechos no se ha materializado, pues pocas personas cuentan con una vida digna.

Criticó que, en el tema del derecho a la salud y seguridad, así como a la vivienda, las personas no tienen certeza sobre ello, aunque deberían ser de los mínimos fundamentales, además de que no es una realidad alcanzar la igualdad de condiciones, pues existen muchísimas familias que no gozan ni siquiera de un solo alimento al día

Señaló que, sin hablar de cifra oficiales, en Tlaxcala no existe el acceso ni garantía del derecho a la seguridad, pues ahí está la inseguridad, los asaltos, homicidios y demás, de ahí que la mayoría de las personas no se siente segura de salir a la calle porque deben cuidarse.

Por otro lado, expresó que el primer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla sobre la igualdad y no discriminación, que todos nacen libres iguales, pero cuando avanza la vida no es así.

La realidad social demuestra que no son iguales, pues existe la discriminación contra adultos mayores, niños, niñas, mujeres o personas de los pueblos originarios, que son grupos vulnerados que nos han enseñado que la igualdad y la no discriminación siguen siendo utopías, criticó.

Además, precisó que de cada 10 personas con discapacidad la mitad tiene empleo, pero de esas tres son varones y solamente hay una o dos mujeres, cuando la mayoría de población con discapacidad es mujer, entonces es desigualdad y sigue presente la discriminación.

Finalmente, señaló que hace falta tener más espacios de diálogo si quieren rescatar diversas perspectivas respecto a los derechos humanos, porque es importante hablar de cómo emerge la declaración, cuál han sido sus sustentos históricos y cómo ha avanzado progresivamente el reconocimiento de todos y cada uno de las garantías individuales.

En su momento, los participantes del foro compartieron malas experiencias que han tenido al momento de exigir respeto a sus derechos.