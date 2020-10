Desabasto de medicamentos para niños con cáncer, dice fundación

Es falso que en México, y por lo tanto en Tlaxcala, esté garantizado el abasto de medicamentos para atender a niños y a adolescentes con cáncer, aseveró María Hayde Noya, directora de la fundación "Corazonadas de amor contra la leucemia".

Explicó que México está sin quimios, por lo que desde Tlaxcala se unen al llamado nacional para que el gobierno federal atienda las deficiencias que existen en la atención integral a los niños y adolescentes que padecen esa enfermedad.

Además, también hizo un exhorto a los diputados locales y federales para que intervengan en el tema, sobre todo porque el gobierno federal ha hecho caso omiso para atender a los padres de los niños con cáncer e iniciar un diálogo para resolver el problema.

"Estamos muy consternados porque no vemos ninguna respuesta, ellos dicen que tienen garantizado el abasto de medicamento oncológico cuando no es real, los niños no están teniendo su medicamento", dijo en entrevista.

Pero no solo eso, pues lamentó que el medicamento existente, que el gobierno federal adquirió, es de baja calidad, lo que pone en riesgo la vida de los niños.

"Por ejemplo, en Tlaxcala un niño de cuatro años estaba siendo atendido con una quimio barata, pero tenía respuestas negativas, fiebre y muchas molestias, por lo que los papás, al percatarse de eso, tuvieron que comprar una quimio de mejor calidad, para evitar las reacciones adversas en su hijo", comentó

Fue por ello que decidió sumarse al Manifiesto del Alianza de Organizaciones de Apoyo a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer de México, a fin de que el gobierno federal trabaje de forma coordinada para garantizar la producción, compra, distribución y aplicación de esos medicamentos.

"Corazonadas de amor contra la leucemia" surgió en 2017 cuando la hija mayor de la directora fue diagnosticada con leucemia. Actualmente atienden en la fundación a 39 niños y llevan a cabo un proyecto de recolección de tapitas y PET en todo el estado para recaudar fondos.

"Si bien no hay estadística en el estado del registro del cáncer infantil pues nuestros datos hablan, nosotros tenemos cinco niños en vigilancia y tenemos 5 decesos, cinco niños que perdieron la batalla", agregó.

