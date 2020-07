Desacata alcalde de Chiautempan decreto presidencial

El presidente municipal de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio, contravino el decreto presidencial emitido el pasado 24 de marzo por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, al aplicar descuentos de 50 % al salario de 21 empleados adultos mayores que, por sus condiciones físicas, se encuentran en confinamiento en sus domicilios.

Lo anterior fue dado a conocer por Azael Ramírez Gracia, Secretario Seccional del Sindicato "7 de Mayo" en Chiautempan, quien mediante oficio exigió una explicación a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento y demandó la intervención de los gobiernos estatal y federal al calificar esta acción como ilegal.

"En la quincena pasada no fue cubierto todo el salario a nuestros compañeros que están en confinamiento, y lo que pedimos al presidente municipal es una explicación porque la contingencia es ajena a la voluntad del trabajador para no asistir a laborar. Además, hay un decreto presidencial que los ampara y no entendemos por qué se les descontó"

El líder gremial refirió que en principio creyeron que se trataba de un error administrativo que sería solventado, de ahí que no habían dicho nada; sin embargo, posteriormente tuvieron conocimiento que a partir de julio ya no les pagarían el salario completo, con el argumento de que no se han presentado a laborar y que durante abril, mayo y junio han cubierto el salario íntegro de estos empleados.

"Creímos que era un error administrativo o que el alcalde iba a reconsiderar esta acción, pero al no tener ninguna respuesta es que hemos decidido defender los derechos laborales de nuestros 21 compañeros para que se les reintegre lo que se les descontó en su quincena… es ilógico que pese a tratarse de un sector vulnerable, de la tercera edad o con enfermedades crónico-degenerativas, a quienes se les mandó a casa para cuidarse por estar más propensos a la enfermedad, les hagan este tipo de descuentos".

El oficio, que fue entregado a la Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Chiautempan, va con copia al gobernador del Estado, Marco Antonio Mena, así como a la representación en Tlaxcala del Gobierno Federal, para que intercedan.

Azael Ramírez consideró que aunque los municipios tienen autonomía, no pueden estar por encima del decreto presidencial firmado por el titular del Ejecutivo federal, decisión que también ha sido respaldada por la administración estatal y advirtió que, en caso de no tener respuesta para el reintegro total del salario, tomarán otras acciones.

El pasado 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que en los sectores público y privado se diera permiso a adultos mayores y enfermos crónicos de ausentarse de su lugar de trabajo con goce de sueldo, en tanto pasa la emergencia sanitaria.

