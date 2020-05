Desahogó Congreso 30 % de su agenda

De las 45 iniciativas, reformas, adiciones a leyes y Decretos establecidos en enero pasado en el Programa Legislativo de la LXIII Legislatura local, para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, un 30 % fue desahogado, dijo Omar Milton López Avendaño, expresidente de la Mesa Directiva del Congreso local, quien explicó que la pandemia de la Covid-19 los imposibilitó para desarrollar de forma presencial los trabajos legislativos, pero que adaptaron a las circunstancias para hacerlo a distancia.

Dijo que aunque no abordaron la totalidad de la agenda legislativa, que en su mayoría estaba conformada por propuestas del Partido Movimiento Regeneración Nacional, lograron la aprobación de temas importantes para el estado.

Y habló de la creación la Ley de Educación, de la Ley de Archivos, de reformas a la legislación para garantizar la paridad de género y evitar la violencia política en contra de las mujeres en Tlaxcala; de modificaciones para brindar mayor protección a los profesionales de la salud cuando ejerzan su labor (sobre todo en emergencias sanitarias) y de disposiciones cuyo fin fue contribuir a la contención del nuevo coronavirus en la entidad.

Entre otras cosas, mencionó que quedan pendientes temas como una reforma a la Ley Orgánica del Legislativo, que pretende actualizar al Poder a las condiciones que se viven a nivel nacional e internacional.

"Se hizo todo para que el Congreso no se paralizara (por la pandemia), me parece que el resultado es positivo, me voy con buen sabor de boca, agradecido con los diputados por permitirme -de manera unánime- ocupar este cargo, me voy muy contento", expresó.

Ayer, en sesión extraordinaria, el pleno del Congreso local clausuró los trabajos correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Legal, que se vieron en marcados por la emergencia sanitaria por la Covid-19. Por la contingencia, a inicios de abril los parlamentarios acordaron celebrar sesiones de manera electrónica para desahogar la agenda legislativa, pero sin poner en riesgo la salud ni de los diputados locales ni de los trabajadores.

Así, con la asistencia virtual y presencial de la mayoría de los integrantes de la LXIII Legislatura local, López Avendaño dio por culminadas las actividades parlamentarias dejándolas en manos de la Comisión Permanente que encabeza María de Lourdes Montiel Cerón.

Unas 37 sesiones debían desarrollarse durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 15 aproximadamente fueron llevadas vía electrónica a distancia.

