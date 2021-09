Desarrollan modelo para atacar pobreza, en la UATx

A través de un diseño matemático, Angélica Zárate Rivera, egresada de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), desarrolló el modelo económico optimizado por medio del algoritmo de colonia de abejas, el cual sirve para atacar la pobreza.

A decir de su creadora, la idea surge con base en un análisis en conjunto con otros investigadores, el cual hace predicciones a través de nueve variables económicas, de las cuales realizaron una función objetivo donde esas mismas arrojan al momento de ingresarlas al algoritmo de colonia de abejas, una mejora y obtienen la mejor solución para la función objetivo, que sería la optimización del Producto Interno Bruto (PIB).

Explicó que fueron dos años los que le tomó crear este diseño, ya que fue por fases, donde la primera parte fue de la introducción, marco teórico, preguntas, planteamiento del problema y demás, para después llegar a la implementación y ahora las pruebas y conclusión.

La primera vez que lo probó, recordó, fue al ingresar datos de la República Mexicana de 2009 a 2019, es decir, diez años de rango, ya que el PIB se toma hasta 2019, esto para tener datos no tan elevados ni fuera de la realidad, pues ahora con la pandemia no hay cifras oficiales.

Afirmó que debido a que resulta un aliado excelente para el combate a ese flagelo social, bien podría implementarse en alguna dependencia estatal para combatir la pobreza, como sería el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría del Bienestar o de Desarrollo Económico, entre otras encargadas de medirla y combatirla.

No me he acercado a ninguna dependencia, pero estaría en la disposición de trabajar con cualquiera para poder ver si llegamos a conclusiones que beneficien al estado,ahondó.

Aseveró que al momento cuenta ya con la interfaz, el modelo económico implementando la optimización y las pruebas como tal, por lo que es totalmente viable aplicarlo en la entidad, pues este trabajo está basado en el modelo Kneller, ganador de un premio nobel de economía.

Para que pueda trabajar con alguna dependencia los interesados podrían comunicarse al teléfono: 246-294-65-89.

