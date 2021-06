Descarta especialista metales en las vacunas

Las vacunas no contienen metales que causen magnetismo y tampoco es que les hayan implantado microchip, de ahí que el supuesto magnetismo asociado a la aplicación de la vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica PfizerBiontech es falso, afirmó Iván Bazán de Santillana, director de la clínica de atención primaria de Covid-19 en Tlaxcala.

En este sentido, el médico que atendió a pacientes positivos en el Centro City Banamex en la Ciudad de México, aseguró que este fenómeno de la moneda o algún metal que se sostiene en la zona de la vacuna no está relacionado con la inoculación, además de que no es ni riesgoso ni de gravedad.

Explicó que este fenómeno tiene que ver con el hecho de que a veces la humedad de la piel puede detener los metales y no solo los metales, sino si se hace con una tarjeta de crédito el resultado será el mismo. Y es que en días pasados, en redes sociales así como quienes habían recibido el fármaco, mostraron que al parecer las monedas se les "pegaban" en la zona de la inyección del compuesto.

Aseveró que las vacunas que están suministrando no contienen metales que se magneticen, además de que de ser el caso la cantidad a inyectar sería total en metal, lo cual no es así, pues al momento de ser vacunados el líquido es transparente y no color del metal, ya que este no es incoloro.

Aunado a lo anterior, aclaró que si en algún momento se inyectara metal, este se distribuiría en todo el cuerpo y no se quedaría en la zona de aplicación, “lo que se viralizó fueron imágenes que quisieron confundir a las personas que habían sido vacunadas, pero no se preocupen, no se les magnetiza y menos les están inyectando un chip”.

