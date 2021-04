Descarta la Sesa contagio de René Lima

La Secretaría de Salud (Sesa), a través de su área de comunicación social, desmintió la versión de que el titular de la dependencia, René Lima Morales, esté contagiado o convaleciente de Covid-19.

Municipios Aplican segunda dosis contra la Covid-19, en comunas del sur

Lo anterior luego de que trascendió que el funcionario pudiera haberse contagiado durante sus recorridos en los diversos hospitales estatales o en las reuniones que sostiene a nivel federal.

Disminuyen en Tlaxcala la edad para ser considerado adulto mayor



Serán los tlaxcaltecas que tengan 60 años, y no 65 como anteriormente estaba establecido... https://t.co/Rz1ExdWFqo#Tlaxcala #Edad #Reformas — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 8, 2021

En este sentido, la directora de comunicación de la Sesa, Lorena Flores, descartó que el secretario de salud esté en esta situación y que por eso se hayan suspendido las conferencias de prensa que el servidor público realizaba de manera semanal para dar a conocer el panorama epidemiológico de la entidad.

Local Empeños, alternativa ante falta de recursos

Y es que desde el pasado 18 de marzo, la dependencia no ha realizado esta actividad que se había colocado como una manera eficiente de informar sobre el panorama de la entidad, así como de los anuncios de los acuerdo tomados por el Consejo Estatal de Salud, donde los últimos fueron la ley seca para dos días de la semana mayor.

Incluso, en esa última ocasión, Lima Morales descartó que ya hubiese padecido el nuevo coronavirus y que a eso se debiera la falta a las conferencias de prensa que realizaba de manera “tradicional” cada semana.

Aunado a lo anterior, también afirmó que no había recibido la vacuna contra Covid-19, pues al no estar en primera línea de atención del virus, no era correcto aplicársela, por lo que esperaría el momento correcto para hacerlo.

Solo te quedan tres días para recoger tu credencial de elector | #CredencialesparaVotar tramitadas hasta el 10 de febrero, aún se tienen mil 514 plásticos en los Módulos de Atención Ciudadana...https://t.co/7djDvAWN6E@INE_Tlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 8, 2021

Continúa leyendo:

Local Confinamiento por Covid-19 agudizó el abuso sexual infantil en Tlaxcala

Local Iniciará en mayo la vacunación contra Covid-19 en adultos de 50 a 59 años