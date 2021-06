Desconocen apoyos de gobierno al campo de Tlaxcala

Los pequeños productores de maíz y frijol de Tlaxcala desconocen sobre los programas federales que subsidian fertilizante, por lo que para abonar a la producción gastan entre dos mil y cuatro mil pesos para la adquisición del abono.

En un recorrido efectuado por El Sol de Tlaxcala, en los municipios de Tetlatlahuca, Panotla, Texoloc, Totolac, Ixtacuixtla y Nopalucan, los campesinos que siembran para autoconsumo, coincidieron en que cada año compran sus bultos de fertilizante porque no cumplen con las hectáreas que pide el gobierno, toda vez que ellos solo siembran parcelas.

Por ejemplo, José Anastasio Pérez Sartillo, de 58 años de edad, declaró que cada año guarda su dinero, para enfrentar los costos del fertilizante, pues sabe que el químico es importante para la aportación de nutrientes, que ayudan a mejorar el nivel nutricional del suelo y estimula el crecimiento de la milpa.

Detalló que los bultos de agroquímicos de 50 kilos, en el mercado local, tienen altos costos, por ejemplo, el Urea tiene un valor de 480 pesos; el Nutrigen 20-10-10, de 460 pesos y el Fosfato Diamónico 18-46-00, de 690 pesos.

Reveló que para cubrir una hectárea, ocupan alrededor de cuatro a seis bultos, pero él solo compra de dos a tres, ya que apenas alcanza un par de parcelas, que las ocupa para la siembra de maíz y frijol de temporal y alfalfa.

NO HAY RECURSOS: DEL RAZO

Por su lado, el encargado del programa de “Fertilizante para el Bienestar”, en Tlaxcala, Misael del Razo Hernández, aseveró que todavía no opera el programa en la entidad, pues el gobierno de la República no ha canalizado el recurso necesario para tal efecto.

De hecho aún no se apertura el programa del fertilizante, espero ir a México en esta semana para ver esta cuestión, estamos a expensas del presupuesto que nos mande hacienda y no sabemos cuándo se abriría, las reglas de operación todavía no se han publicado, pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando vino, dijo que Tlaxcala está incluida en el programa de fertilizante, sostuvo.

De acuerdo con lo consultado en la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Tlaxcala sí está considerada en el programa de “Fertilizantes para el Bienestar”, pero aún no hay fechas para la apertura de ventanillas.

Cada año, la dependencia federal beneficia a nueve mil productores, ubicados en 36 municipios de la entidad, con un total de 18 mil 130 hectáreas y un monto cercano a los 60 millones de pesos.

Debido a que enfrentan su periodo de transición, los municipios no apoyarán a productores este año con el químico

