Desde Apizaco, envía Raúl Di Blasio mensaje de paz

Desde la ciudad rielera de Apizaco, el pianista Raúl Di Blasio envió un mensaje de paz para los ciudadanos de Ucrania que desde hace una semana viven el horror ante la invasión de las fuerzas armadas rusas.

Municipios Abarrotan tlaxcaltecas concierto de Raúl Di Blasio en Apizaco

La música y el amor lo pueden todo y a muchos kilómetros de distancia de aquí hay personas que están sufriendo por una guerra que debe evitarse siga creciendo… envío mis oraciones para aquellos que en estos momentos pasan momentos muy difíciles, expresó durante su concierto la noche del pasado 1 de marzo con motivo del 156 aniversario de la fundación de la ciudad de Apizaco.

Lee también: ➡️ Fijan plazos para presentar informes de ayuntamientos

Reconoció al pueblo mexicano por ser muy alegre pese a la adversidad, por lo que pidió unirse en oraciones por la paz en esa parte del mundo queaunque pensemos que está lejísimos, no es cierto, porque todo ser humanos que habita este planeta está al lado mío.

Ante más de cinco mil personas reunidas en la avenida 16 de Septiembre y Parque Cuauhtémoc, Raúl Di Blasio hizo un homenaje a uno de sus paisanos argentinos y colega músico, Diego Verdaguer, fallecido hace unas semanas.

Continúa leyendo: ➡️ Gobierno del Estado mantiene contacto con tlaxcaltecas que se encuentran en Ucrania

Ante el dolor uno siempre se recoge y yo me recogí en el dolor y no quise hablar de Diego ni de Amanda, no quise decir nada en las redes, pero unos días después llamé a Ana Victoria y le dije: Anita, no sé qué decirte, pero necesito que sepas que no disfruté a tu padre como debería, siendo que él me lo pidió y ofreció tantas veces, un hombre de una generosidad y de un amor natural por su mujer asombroso e inigualable, era como de otro planeta, contó a un público que estuvo atento durante las dos horas de concierto.

El considerado “mejor pianista de América” ofreció temas de su amplio repertorio, la más ovacionada “Corazón de niño”, composición en honor a su hijo que comenzó a crear al llevar a su esposa a un ultrasonido en los años 80’s y contempla las diferentes etapas de la vida. Además de las tradicionales “Mañanitas”.

No dejes de leer: ➡️ Policía Cibernética alerta a la ciudadanía para prevenir delitos

ENCABEZA ALCALDE CEREMONIA

Antes, en punto de las 19:00 horas, el alcalde Pablo Badillo Sánchez encabezó el acto cívico de conmemoración en el Parque Cuauhtémoc, acompañado de integrantes del Cabildo y diversas autoridades estatales, entre ellas el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández.

Local “Apizaco no es capital del crimen”: Pablo Badillo Sánchez

Al hacer uso de la palabra, el presidente municipal destacó el orgullo de ser apizaquense y destacó a los fundadores por forjar una gran ciudad hace más de 150 años.

Más información: ➡️ Fijan plazos para presentar informes de ayuntamientos

No obstante, refirió que Apizaco se construye día con día y las distintas generaciones a lo largo de la historia contribuyeron mucho para convertir a Apizaco en el baluarte que hoy representa a nivel estatal, por lo que se comprometió a dar lo mejor de sí para construir cada día de su gobierno un mejor porvenir.

156 años se cumplen de la fundación de la ciudad de Apizaco

e puede interesar: ➡️ Después de dos años celebrará Contla carnaval; será del 19 al 21 de marzo

Continúa leyendo ⬇️