Desmiente Juan Antonio Hernández Bretón que aspire candidatura por Morena

Juan Antonio Hernández Bretón, periodista y conductor de televisión, con una trayectoria de 31 años, aseguró que la información difundida por este Medio, de que buscaba ser presidente municipal de Huamantla, es falsa.

Municipios Nativitas es un pueblo pacífico: Óscar Murias

A través de una misiva enviada, "El Torero" afirmó que tanto la nota donde se revelan supuestas aspiraciones, como la que contiene la postura del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) donde se deslinda del tema, son falsas, pues aclara que están basadas en publicaciones “fake news” de Facebook.

Exhortan a devolver tanques de oxígeno



Los detalles en ➡ https://t.co/cVyCAy9Wgo#Oxígeno #Covid19 pic.twitter.com/VanxEKHMiw — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 26, 2021

En el documento enviado, el periodista señala algunos errores en la segunda nota publicada la tarde de ayer martes, pues indica que fue anexada una “supuesta” carta firmada por el representante del partido Morena en Huamantla, que trae equivocado segundo apellido del “supuesto” responsable de la misiva del partido, y que incluso la firma es falsa.

"Como comprenderá, el caso es sumamente grave, porque no solo emite noticias falsas, sino las sustenta con documentos apócrifos y firmas falsas", indica en la carta aclaratoria.

Mundo supera los 100 millones de casos #Covid-19 | La barrera de los 50 millones se alcanzó el pasado 8 de noviembre



Infórmate ➡ https://t.co/UTWKKlDcch#Mundo #Salud pic.twitter.com/FCn6Vjbyvu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 27, 2021

LA ACLARACIÓN

Gracias por su atención. Me presento, soy Juan Antonio Hernández Bretón, periodista y conductor de televisión, con una trayectoria de 31 años, hasta la actualidad, ejerciendo mi profesión en TV Azteca, bajo el nombre artístico registrado ante la ANDA de “El Torero”.

Municipios Disminuyó movilidad en día del mole en Zacatelco

El motivo de este escrito es hacer el reclamo enérgico de dos notas publicadas sobre mi persona en El Sol de Tlaxcala, firmadas por una reportera de nombre Karla Muñetón, quien falta a su obligación periodística de consultar fuentes cercanas y creíbles a la nota, y en cambio, se basa en publicaciones “fake news” de Facebook. Dicha reportera debe saber, que la enorme diferencia entre los medios autorizados y regulados por las leyes mexicanas, como el suyo y en el que yo laboro desde hace 31 años, con las redes sociales, es que nosotros no podemos permitirnos, ni moral ni legalmente, emitir las llamadas “fake news”, que ahora pululan en redes sociales a nivel mundial. La señorita Muñetón no sólo falta a esa razón y obligación periodística en el título de su nota, sino además, tiene el descaro de colocar la imagen de la publicación de Facebook en la que basa su texto. Faltas tan graves como atreverse a anexar a la publicación una “supuesta” carta firmada por el representante del partido Morena en Huamantla, la que trae incluso equivocado el segundo apellido del “supuesto” responsable de la misiva del partido, el que se encuentra al calce de la “supuesta” firma, también falsa. Como comprenderá, el caso es sumamente grave, porque no sólo emite noticias falsas, sino las sustenta con documentos apócrifos y firmas falsas.

Por tanto, exijo, enérgicamente, que dicha reportera y el diario “El Sol de Tlaxcala”, desmientan tales notas y se disculpen públicamente. De lo contrario tomaré las acciones legales pertinentes.

Agradecido por su atención quedo de usted.

Se deberá cumplir con la #paridad de género, para formar comunas, en #Tlaxcala



Mantente informado ➡ https://t.co/8ryRjfjZ6a#Elecciones2021 @ITETLAX pic.twitter.com/bBP5rarBA0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 27, 2021

Continúa leyendo:

Municipios Contaminadas, 15 mil hectáreas por el derrame de combustibles

Local Registra Tlaxcala tres contagios por Covid-19 en sus cárceles, según la CNDH