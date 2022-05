Desmiente Protección Civil del estado riesgo para población en Tlaxco tras incendio en empresa

Derivado del incendio registrado el día de ayer en Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) III, en la empresa Vemequim S. A. de C. V., ubicada en el municipio de Tlaxco, el presidente municipal de esa demarcación emitió una serie de comentarios en redes sociales aludiendo que hay gases tóxicos, por lo cual la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) niega rotundamente que haya una generación de toxicidad en el medio ambiente.

Policiaca Protección Civil del estado controló en su totalidad el incendio en Ciudad Industrial Xicohténcatl III

El coordinador estatal, Juvencio Nieto Galicia lamentó que se emitan de manera irresponsable y sin ningún sustento de algún especialista comentarios de ese tipo, ocasionando alarma entre la población.

Lee también:➡️Día Internacional de los Bomberos | Bomberos, hombres que arriesgan la vida

Desde el día de ayer, elementos de la Coordinación y con apoyo de Bomberos, Policía Bancaria, el Plan de Ayuda Mutua Industrial (PAMI) y el Fideicomiso de Ciudad Industrial Xicohténcatl (Fidecix), así como personal responsable de la empresa, entre otras instancias, estuvimos al pendiente de que no se saliera de control, de que no tuviéramos una explosión y de ninguna manera hay gases tóxicos que pongan en riesgo la salud de la población, puntualizó el funcionario local.

Local Estancada, ley para despenalizar el aborto en Tlaxcala

El presidente municipal no tiene bases sólidas para tal aseveración, les vuelvo a repetir, no hay ningún peligro, no hay gases tóxicos en el ambiente, por lo que les pido calma y serenidad, no tengan miedo de salir y de realizar sus actividades cotidianas, no hay peligro alguno, recalcó Nieto Galicia.

No dejes de leer:➡️Protección Civil del estado prepara campaña contra las quemas agrícolas

Por último, la CEPC reafirmó su compromiso de seguir trabajando de la mano de los empresarios y de los tlaxcaltecas, al tiempo que, solicitó a la población se informen en las redes sociales, y páginas oficiales del Gobierno del Estado, para que no se propague una mala información, también pueden solicitar informes en los números telefónicos 2464621725 y 2464625479.

LEE MÁS: ⬇️

Local Reconoce Fabricio Mena a institutos politécnicos, por su 86 aniversario

Municipios Merma fuego 170 hectáreas forestales de Calpulalpan