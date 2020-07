Despiden a Jefa de Enfermeras del ISSSTE durante su incapacidad; presenta queja ante Derechos Humanos

A pesar de que cuenta con licencia médica al dar positivo a la Covid-19 y permanecer aislada en su domicilio, la Jefa de Enfermeras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fernanda Pérez Guillén, fue despedida de su cargo por el actual responsable del nosocomio, José Manuel Moctezuma Báez.

Por estos hechos, la trabajadora de la salud ya presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante la Unidad Jurídica del ISSSTE para defender sus derechos laborales.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Fernanda Pérez Guillén relató que el pasado miércoles 1 de julio inició con síntomas del nuevo coronavirus, adquiridos durante la prestación de sus servicios, pero fue hasta el viernes 3 que se sometió a la prueba SARS-CoV-2 en el mismo Hospital General, cuyo resultado positivo le fue entregado al día siguiente.

Es así que a partir del 6 de julio inició su licencia médica con reincorporación el próximo 20 de julio; sin embargo, reveló que el subdirector médico del ISSSTE, José Manuel Moctezuma, le hizo una llamada telefónica el día martes 7, a las 13:56 horas, para informarle que ya no eran necesarios sus servicios en la Jefatura de Enfermería y que, al culminar su incapacidad, debía entregar la oficina a su cargo a la Dirección.

Aunque la notificación de despido no se hizo por escrito, se confirma mediante mensajes de WhatsApp que han circulado entre directivos del Hospital General y de la Delegación del ISSSTE en Tlaxcala.

Me sorprende la forma en que me informaron de mi despido, sobre todo porque me encuentro en periodo de licencia médica por Covid-19 y eso no les importó… le pregunté por WhatsApp al doctor Moctezuma quién había tomado decisión y los argumentos y solo me respondió que era un acuerdo con la directora, María del Carmen Cruz Ángulo.

Fernanda Pérez agregó que durante el desempeño de sus funciones mostró total disponibilidad en su centro de trabajo y con la actual contingencia sanitaria para atender a los pacientes de Covid-19, mantuvo el profesionalismo que el cargo conlleva para coordinar a los más de 200 trabajadores de enfermería, por lo que es

sumamente irresponsable la forma en la que me despiden.

A este nuevo escándalo se suma que al inicio de la presente semana la directora del Hospital General del ISSSTE, María del Carmen Cruz Ángulo, se presentó a laborar a pesar de que se tenía la sospecha de que también había adquirido el nuevo coronavirus; no obstante, en una segunda prueba, cuyo resultado fue dado a conocer ayer, salió negativa.

A la problemática del Hospital General del ISSSTE también se suma que diverso personal médico ha solicitado licencia con el argumento de estar enfermos y así no atender a los “pacientes Covid”, además de la inconformidad con el subdirector médico, José Manuel Moctezuma, por carecer de perfil para ocupar el cargo al ser Médico General y no Especialista.

