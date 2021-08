Destaca Pepe Soho la belleza en santuario de luciérnagas

Pepe Soho, fotógrafo contemporáneo mexicano, reconocido internacionalmente, admitió que la danza de las luciérnagas, en los santuarios de Nanacamilpa, Tlaxcala, ha sido lo que más le ha cautivado a lo largo de su carrera, por lo que recomendó visitarlo.

Local Ser secretaria es un aprendizaje constante, afirma Esmeralda Rangel

Soho es egresado del International Center of Photography de Nueva York y actualmente reconocido como uno de los fotógrafos contemporáneos más importantes de México.

Municipios Favoreció pandemia al hábitat de las luciernágas

En su reciente publicación en Instagram señaló: “por años al principio de mi carrera viajé por el mundo fotografiando los escenarios más espectaculares, pero cuando me preguntan qué es lo que más me ha cautivado, sin lugar a duda es el santuario de las luciérnagas en Tlaxcala (quizá junto con el de las mariposas monarca) es el espectáculo más hermoso que he visto” .

Te puede interesar: ➡️ Sigue operativo en avistamientos de luciérnagas

Admitió que desde hace cuatro años que las empezó a fotografiar, soñó con hacer una imagen donde parezca que al abrir la ventana las hadas hacen su magia y este 2021 finalmente lo logró.

En su página oficial, su biografía da cuenta de que recibió la medalla de oro en el marco del World Photographic Cup (WPC) 2017, en Yokohama, con su imagen “Believe”; contienda en la que participaron 26 países de cuatro distintos continentes, posicionando al WPC como el certamen de fotografía más importante a nivel mundial.





Local Ecoturismo, peligro para las luciérnagas reporta estudio de la UNAM

El autor de las fotografías de las luciérnagas en Tlaxcala ha viajado con su cámara por gran parte del mundo, para retratar aspectos en más de veinte países, de cuatro continentes y para no dejar de lado las maravillas naturales del país, ha concentrado su carrera en recorrer todo México para mostrar a través de sus imágenes la riqueza de la nación.

Te puede interesar: ➡️ Anuncian plan para reactivar Santuario de las luciérnagas

Hoy en día, Pepe Soho es un referente de la fotografía de naturaleza en México, sus piezas en gran formato han generado un gran impacto en el espectador, dando la sensación de estar presente en alguno de los paisajes capturados.





Sus cuadros en impresión a gran formato están a la venta, si quisieran contactarlo, deben escribir un whatsapp al número celular 56 30 30 00 80.

📌 El turismo de #luciérnagas y la importancia de su conservación | Si no se aterrizan las medidas de protección adecuadas, las #consecuencias podrían ser terribles



➡ https://t.co/fBXiS5n8vm #Ecología #Santuario #Turismo pic.twitter.com/UNxAo1NhDP — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 15, 2021





MÁS NOTAS

Local Se alargará el avistamiento de luciérnagas en Tlaxcala

Local Registró Tlaxcala más de 61 mil visitantes, en lo que va del año