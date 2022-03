Detenidas, solicitudes para nuevos partidos políticos

De las 17 organizaciones que el pasado mes de enero presentaron ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) su manifestación de intención para convertirse en nuevos partidos políticos, todas han registrado observaciones para subsanar.

Local Arranca el Partido de la Revolución Democrática su reestructura

Pese a esta situación, el órgano electoral aprobó los criterios generales para la calendarización de las asambleas constitutivas distritales y municipales, que celebran las organizaciones ciudadanas, durante los meses de mayo a agosto, para darles certeza jurídica.

Lee también: ➡️ Observa Auditoría Superior de la Federación 11.4 mdp al Congreso

En sesión ordinaria del Consejo General del ITE, fue descrito como inédito el número de solicitudes presentadas por las organizaciones ciudadanas, pues el instituto no había recibido tantas, ya que en 2017 solo registraron cinco.

Ante esta situación, el consejero electoral Juan Carlos Minor Márquez sostuvo que deben tomar las medidas pertinentes para que en lo que se subsanan las observaciones no se violenten los derechos de las organizaciones, como el desarrollo de posibles asambleas.

Entérate: ➡️ Fortalecen autoridades estatales y federales la seguridad en Tlaxcala

Comentó que ante los requerimientos que tienen las 17 organizaciones ciudadanas, la Comisión de Prerrogativas del ITE no ha podido dar una respuesta si se acepta a trámite o no alguna solicitud, no obstante, debe ser contemplado el derecho de todas a desarrollar asambleas.

Local Trabajan partidos políticos en su reestructura

Derivado del panorama que se visualiza, se contempla que en promedio las 17 organizaciones deberían realizar mil 20 reuniones para su constitución, de ahí que, durante estos meses el personal electoral tendría que realizar en promedio hasta cuatro asambleas de forma simultánea, con una duración de más de cuatro horas.

No te pierdas: ➡️ Entran en vigor nuevos lineaminentos pra contener la Covid-19 en Tlaxcala

Por lo que el ITE debe encargarse de que estas se desarrollen ordenada y adecuada, en el caso de las asambleas distritales y municipales de marzo a agosto, en el caso de las constitutivas los criterios serán más accesibles al celebrar solo 17 reuniones.

Te puede interesar: ➡️ Covid catapultó a la UATx hacia el futuro: Rector

No dejes de leer ⬇️