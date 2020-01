Detenidos, juicios contra alcaldes de Huamantla y Axocomanitla

Debido a que todavía no les han sido remitido los expedientes para atender la solicitud para determinar la procedencia de juicio político en contra de los alcaldes de Huamantla y Axocomanitla, Jorge Sánchez Jasso y Martha Palafox Hernández, respectivamente, las comisiones especiales del Congreso local iniciarán con el desahogo de este proceso a partir del 15 de enero.

El diputado del Partido del Trabajo, Víctor Castro López, quien encabeza la comisión encargada de conocer del asunto de Huamantla, detalló que ya iniciaron algunas indagaciones sobre los conflictos que existen en la comuna, pero hasta que no cuenten con el expediente no pueden definir si la solicitud de algunos pobladores es válida o no.

Comentó que en su caso no intervendrán intereses personales para atender este caso “no conozco al alcalde, no he tenido ningún contacto con él, no tengo negocios ni problemas en Huamantla”.

Aludió que serán las pruebas que presenten los actores involucrados las que determinen el fallo, pues fueron ciudadanos de la comuna los que promovieron el recurso de inconformidad en contra de Jorge Sánchez Jasso.

Refirió que hasta que la comisión no se instale formalmente, el plazo de 15 días que definieron los legisladores para la resolución de estos dos asuntos no empezará a correr.

En el caso de Axocomanitla, el proceso también se emprendió en contra del síndico José Lucas Alejandro Santamaría, la tesorera Yuridia Zamora y los regidores Isela Flores, Daniel Meneses, Víctor Espinoza y Gisela Flores.

