Día de la enfermería: Al ser paciente renal, Daniel Zempoalteca conjuga la labor de enfermero con su tratamiento médico

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, celebrado este 12 de mayo, en Tlaxcala hay enfermeras y enfermeros que procuran la salud de sus pacientes, aunque ellos enfrenten padecimientos graves que menguan su vitalidad todos los días.

Local Registra Tlaxcala su primera cirugía de corazón en la recién inaugurada Unidad de Hemodinamia

Es el caso del joven enfermero Daniel Zempoalteca Márquez, originario y vecino de la localidad de Los Reyes Quiahuixtlán, municipio de Totolac, proveniente de una familia dedicada tradicionalmente al cuidado de la salud, pues su mamá, doña Clotilde Márquez, también ofrendó toda su vida a la enfermería

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Tiene 35 años de edad y pocos conocen que todas las noches depende de una máquina de diálisis que trabaja nueve horas para permitirle al día siguiente desempeñarse como líder de la Clínica de Terapia de Infusión del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Local Es la enfermería una labor multifacética: Verónica Pedraza

Soy paciente renal con siete años de diagnóstico, estoy en la última etapa de esta enfermedad crónico degenerativa. Estoy en un tratamiento sustitutivo de la función renal y estoy en espera de un trasplante renal, afirmó a El Sol de Tlaxcala.

Admitió que su avanzada enfermedad solo permite tres alternativas: un tratamiento a través de diálisis peritoneal, otro procedimiento de hemodiálisis y un trasplante de riñón, pero para conseguir uno resulta bastante complicado, toda vez que son miles de personas las que esperan ese órgano.

Entérate: ➡️ Día Internacional de la Enfermería | Enfermería, un pilar en servicios de salud

“Me detectaron la enfermedad cuando estaba por ingresar a la universidad en 2006, pues me pidieron estudios generales de laboratorio y ahí arrojó que presentaba proteinuria, es decir, arrojaba la proteína a través de la orina, entonces me sometí a un tratamiento para intentar limitar el problema, pero la enfermedad es progresiva y hoy dependo del tratamiento sustitutivo de la función renal”, sentenció.

Cuando él y su familia se enteraron del padecimiento les fue difícil asimilarlo, pero se encomendaron a Dios y empezaron el tratamiento adecuado en el ISSSTE, pues es derechohabiente de aquel sistema de salud y ahí ha recibido la atención medica por parte de sus compañeros médicos y enfermeras.

“Ha resultado complicada mi situación de salud, pero al estar inmerso en este ámbito me da la oportunidad de conjugar perfectamente ambas cosas, mis actividades profesionales y mi tratamiento médico”, destacó el también jefe de enseñanza e investigación de enfermería del ISSSTE.

Lee también: ➡️ Enfermería, vital contra pandemia; hoy celebran su día

LA ENFERMEDAD LE GENERA EMPATÍA

De igual manera, Dani, como lo llaman quien lo conoce y estima, comentó que al lidiar con una enfermedad crónica-degenerativa le provoca una mayor empatía con sus pacientes, a pesar de que eso está implícito desde su profesión.

“Desde que nos formamos como enfermeros la carrera nos demanda un sentido de humanismo y vocación de servicio hacia los demás, pero el hecho de tener esta enfermedad me da un plus para verme reflejado en mis pacientes; me genera empatía y los trato como me gustaría que me trataran, pues desgraciadamente en algún momento me he convertido en paciente”, resaltó.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además, subrayó la encomiable labor de sus compañeros que lo atienden cuando se enferma, pues es derechohabiente del ISSSTE y ahí recibe su tratamiento, además es atendido por su propios colegas médicos y enfermeras.

“A pesar de mi afección no tengo ninguna limitación en el desarrollo profesional, toda vez que el tratamiento de Diálisis peritoneal continuo automatizado -terapia sustitutiva de la función renal- me permite llevar una vida activa, pues me conecto a una máquina de diálisis por las noches durante nueve horas y al día siguiente puedo desempeñarme sin ningún problema”, concluyó.

OFRENDAMOS NUESTRA SALUD: JEFA DE ENFERMERAS

No te pierdas: ➡️ Rinden homenaje a labor de enfermeras; digno servicio en pandemia

Por su lado, Reina Vázquez Méndez, jefa estatal de Servicio de salud IMSS-Bienestar, afirmó que sin importar las condiciones de salud de cada miembro que integra el sistema médico en Tlaxcala, ellos intentan brindar un buen servicio en cada hospital, lo cual es loable y de reconocerse.

Local Enfermeras, un ejército en sector salud, destaca IMSS

“Cuando llegó la pandemia de Covid-19, nosotros como personal de enfermería, nos preocupamos más por el paciente que por nuestra propia salud y familia, lo cual evidencia que damos todo por atención al paciente y nosotros resultamos en segundo plano”, soltó.

La funcionaria declaró que al igual que Daniel Zempoalteca, en el sistema de salud hay compañeras con alguna afección, así como de edad avanzada o discapacidad, pero siguen laborando por amor a la profesión.

Más información: ➡️ Enfermeras y enfermeros son esperanza

Hay una enfermera que le falta una extremidad y todos los días llega puntual a su centro de trabajo, entonces es un claro ejemplo que para ejercer nuestra profesión no hay ningún obstáculo, sentenció.

Círculos Certifican a enfermeras que ejercen con amor su profesión

El 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería como un homenaje al natalicio de Florence Nightingale, enfermera formada en Inglaterra a la que se le atribuye la creación de la Enfermería Profesional.

CONMEMORACIÓN

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

El Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros se celebra en todo el mundo cada 12 de mayo, aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la pionera de la enfermería moderna.