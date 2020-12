Día del Policía | Esencial, participación femenina en la policía

Cuando tratamos con menores de edad, como mujeres mostramos un trato más sensible, además ideológicamente ellos se sienten apegados a una mujer, pues representa la figura maternal

“A pesar de mi condición de mujer, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tuve una formación igual a la de un hombre y así fue como aprendí a forjar mi carácter”, fueron las palabras determinantes de una mujer policía tlaxcalteca.

A manera de homenaje por el Día del Policía, que en Tlaxcala se celebra desde hace unos años cada 19 de diciembre, El Sol de Tlaxcala entrevistó a una de las mujeres con don y jerarquía de mando.

En las instalaciones de la SSC, mejor conocida como la “Escuela de Policía”, ubicada en la calle Xicohténcatl de la colonia Centro, la abogada de profesión por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos contó parte de su historia.

Ella es Zuli Montiel Texis, tiene apenas 28 años, pero ya ha formado una larga trayectoria policial desde que se graduó y ahora con satisfacción lidera un grupo de profesionales para la acreditación “Calea”, cuyo proceso busca garantizar que la corporación cumple con los estándares internacionales.

Refirió que después de cursar la licenciatura de 2010 a 2015, intentó ingresar al Ejército Militar, pero no aprobó un examen, posteriormente lo intentó en la extinta Policía Federal Preventiva y su estatura de un metro con 50 centímetros no le ayudó mucho, por lo que optó por ingresar a la Policía Estatal y está por cumplir cinco años de servicio.

FORMACIÓN IGUAL A LA DE UN HOMBRE

Resaltó que sus formadores nunca tuvieron consideración de las mujeres, pero sí paciencia, pues saben que en ciertos aspectos ellas no están preparadas físicamente para desempeñar trabajos que demandan fuerza.

Recordó que cuando ingresó a las filas de la Secretaría poseía un carácter dócil, hasta cierto punto frágil, pero en el instituto de formación le enseñaron a forjar un carácter determinante, para lidiar con sus compañeros y con la propia ciudadanía.

-¿Es necesario un trato rudo para el ciudadano?

Cuando salimos a la calle nos encontramos con personas de diferente carácter, así que tenemos que imponer nuestra autoridad, sobre todo cuando batallamos con gente que no entiende razones, cuando no es así, nos dirigimos con respeto y con apego a los derechos humanos, dijo sin titubeos.

Foto: Jesús Zempoalteca

IMPORTANCIA DE PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA POLICÍA

Por otro lado, admitió que es muy importante la participación de la policía mujer en algunas circunstancias, como cuando detienen a infractoras mujeres y deben efectuarles revisiones físicas o cuando detienen a menores de 16 años.

-¿Cuándo es imprescindible su papel de mujer policía?

“Casi siempre, pero más cuando tratamos con menores de edad, pues como mujeres mostramos un trato más sensible, además de que ideológicamente ellos se sienten apegados a una mujer, pues representa la figura maternal; así que nosotras representamos la autoridad, pero no en demasía”.

A la fecha, mencionó que la SSC tiene a 24 mujeres operativas y con plaza administrativa a otras 24, en los municipios no hay certeza del número de mujeres, pues es ahí donde se da el mayor número de rotación de elementos.

EL TEMA DEL ACOSO SEXUAL EN ÁREAS DE TRABAJO

Al desempeñarse en una área en la que hay mayor número de hombres que de mujeres, aseveró que el acoso sexual podría darse, sin embargo, no fue su caso, ya que se define como una joven de valores, apegada a su familia y que se ha dado a respetar en todo aspecto.

“Todo depende de la mujer, sus principios y valores, en mi caso tengo un carácter un poquito fuerte y siempre que recibí insinuaciones lo paré desde su inicio y afortunadamente no he tenido muchas (proposiciones indecorosas), a pesar de que la mayoría de mis compañeros y jefes son hombres”, sostuvo.

La originaria de Ixtacuixtla aceptó que no ha sido sencillo lidiar con hombres, pero tampoco ha sido difícil, sobre todo porque los masculinos cada vez más han asimilado la participación de las mujeres en diversos espacios.

LA FAMILIA CONTRA EL TRABAJO

Aunque ha decidido aún no tener hijos, comparte su vida con su esposo y cuando puede con sus papás.

-¿Ha sido difícil combinar su trabajo con el tiempo para su familia?

Complicado, pero puedo asegurar que el tiempo que estoy con mi familia es de calidad, pues cuando salgo de aquí trato de olvidar los temas del trabajo, trato de no dejar pendientes para estar de lleno con mi familia.

-¿Alguna regla en especial?

“La única es que cuando compartimos tiempo juntos olvidamos los teléfonos, no vemos la televisión, solo platicamos y nos escuchamos; si hubiera alguna llamada no la atendemos hasta después y si era del trabajo nos reportamos, pero cuando ya no estamos juntos”, explicó.

