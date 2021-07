Día Mundial contra la Trata de Personas | Piden más atención a este flagelo

El problema de la trata de personas con fines de explotación sexual va en aumento en Tlaxcala, según dieron a conocer expertas en la materia durante una charla virtual que sirvió para visibilizar y sensibilizar sobre este delito.

En el evento transmitido en redes sociales, Alma Carina Cuevas Fernández, abogada que busca la implementación del programa estatal contra la trata de personas, y Rosario Texis Zúñiga, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Tlaxcala, coincidieron en que la sociedad ha contribuido a que este fenómeno siga avanzando, de ahí que se necesitan cambios urgentes y el apoyo de todos.

Explicaron que la falta de indignación social ante el fenómeno se ha convertido en un elemento importante para que este problema siga presente y vaya en aumento.

Uno de los grandes errores es pensar que mientras la prostitución no me vincule es un problema ajeno, pero es responsabilidad de todos perpetuar y erradicar este delito, tenemos ese compromiso social, aseveró Cuevas Fernández.

Expertas en el tema de trata de personas coincidieron en que las acciones del gobierno del estado no han sido las adecuadas para erradicar este delito / Captura de Pantalla

Agregó que los funcionarios tienen la obligación de generar acciones de prevención mediante políticas públicas, de atención para cada caso y de sancionar el delito para no generar impunidad.

Mencionó que esa falta de indignación social se debe cambiar, pues la nula actuación del estado para sancionar el delito envía el mensaje de que ese flagelo no importa y genera impunidad, por lo tanto, es indispensable denunciar para contrarrestar este fenómeno.

Por otro lado, Texis Zúñiga mencionó que el alto índice de pobreza femenina ha llevado a las mujeres a tomar a la prostitución como su única alternativa para vivir.

Destacó que en Tlaxcala está presente la doble moral, la cual no permite a la mujer decidir, pero es objeto de violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual.

SIN AVANCES CONTRA LA TRATA

La actuación del gobierno de Tlaxcala contra la trata de personas no refleja avances para combatir este flagelo, pues falta voluntad política para hacer un buen trabajo y se sigue revictimizando y estigmatizando a las personas que son objeto de este problema, declaró Texis Zúñiga.

“La actuación se ha quedado corta y tiene que ver con muchos aspectos, pero la falta de voluntad en el área de justicia tiene un papel importante, no se han realizado los diagnósticos en las comunidades, escuchar a las personas, la política ha sido al vapor, el nuevo gobierno deberá arroparse de la sociedad civil y de expertos para conocer el contexto real de las violencias y prostitución”, dijo.

Para Cuevas Fernández, mientras el problema continúe las acciones no son suficientes, las cifras evidencian que el delito no ha disminuido y va en aumento, incluso con la pandemia incrementó la trata y pornografía, lo que reflejó que las estrategias no son adecuadas y el problema no ha sido atendido de raíz.

Por lo tanto, el problema no debe estar sujeto a caprichos gubernamentales, pues el Estado está obligado a brindar a las mujeres una vida libre de violencia, igualdad sustantiva, permitir el desarrollo de hombres y mujeres para desarrollar sus proyectos de vida.

ESTADÍSTICA En 2020, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que fueron registradas 1.8 víctimas al día sobre trata de personas y más del 58 % fue por prostitución.

