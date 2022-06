Día Mundial del Donante de Sangre | Reconocen solidaridad de donantes de sangre

Tras reconocer que la pandemia por Covid-19 afectó el nivel de captación de sangre para operaciones, autoridades estatales de salud destacan que persiste, en este tema, la contribución esencial de los donantes para salvar vidas, esto a propósito del Día Mundial del Donante de Sangre.

De hecho, prácticamente una donación rehabilita a tres personas necesitadas. Cada 14 de junio, el sector salud conmemora la fecha, esta vez será con el lema “Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas”.

Luego de admitir que en los primeros meses del este año disminuyó la captación de sangre por coronavirus y la estrategia de vacunación, la encargada de la Dirección del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), María Cristina Montalvo Melo, sostiene que registran un aumento en las donaciones voluntarias, es decir de personas que asisten libremente por su propia voluntad, sin recibir alguna recompensa.

Expone que la mayoría de los voluntarios son hombres en edad joven, de 18 a 40 años, a quien les entregan una tarjeta de seguro de sangre, que consiste en que, si llegaran a necesitar alguna transfusión, se la facilitarán. El resto es mujer, que a veces tienen más complicaciones para cumplir con los requisitos porque están lactando, embarazadas y están en su periodo menstrual.

Asegura que, por el momento, hay reserva de sangre y componentes sanguíneos en el CETS para las necesidades que requieren los pacientes de cáncer, leucemias infantiles, de hemorragias, enfermedades hepáticas, del corazón, personas accidentadas que son atendidas en los hospitales de la Secretaría de Salud, pues al mes captan 900 donadores tanto de familiares de pacientes como de voluntarios.

“Sí hay abasto de sangre en este momento, tuvimos un poco de bajas en enero por la pandemia, y en los días de festejo, pero con la red de trabajo social nos apoyan enviando donadores” asevera.

Montalvo Melo afirma que este sexto mes del año las actividades de extracción en el CETS están con normalidad, ya que tienen un proceso estricto para todos los que vienen a donar, hay filtros de trabajo social, consulta médica y supervisión, para garantizar sean transfusiones seguras para los pacientes tlaxcaltecas que lo necesitan.

NECESARIO HACER CONCIENCIA PARA DONAR

En este sentido, la especialista convoca a hacer conciencia entre la población para actos altruistas y ayudar a quienes lo necesitan por enfermedad, ante la celebración del Día Mundial del Donante.

“Tenemos una gran labor de seguir concientizando a la gente, que venga a donar, no por familiares y de manera obligada, sino libremente y salvar vidas. Es todo el año el trabajo”, comenta

Expone que los donantes familiares son lo que atienden con mayor frecuencia porque tienen pacientes hospitalizados o con programación de cirugías.

La donación, explica, es un proceso que consiste en la extracción aproximada de 450 mililitros de la sangre de una persona. Ese volumen está calculado y avalado por la Organización Mundial de Salud.

Los requisitos generales son identificación oficial con fotografía, tener de 18 a 65 años de edad, pesar más de 55 años, ayuno mínimo de seis horas, no estar bajo tratamiento médico, no haber ingerido bebidas alcohólicas en 48 horas y no haberse sometido a cirugías en los últimos seis meses.

Además , no haber padecido hepatitis, sífilis, cáncer, paludismo, epilepsia, hipertensión, diabetes, tuberculosis, enfermedad de Chagas, enfermedades del corazón y riñón. En el caso de mujeres, no podrán si existe embarazo o están lactando.

EL TIPO DE SANGRE QUE MÁS SE NECESITA

La encargada del CETS, Cristina Montalvo Melo dice que la sangre que más necesitan es la O positivo, pues el 70 % de la población tiene este tipo.

La más difícil de encontrar entre los donadores es la RH negativa. Es un tejido que recorre el organismo transportando células y todos los elementos necesarios para la vida: respirar, alimentarse, eliminar sustancias de desecho y defenderse de agresiones.

EL APUNTE

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea abre los 365 días del año El CETS abre todos los días del año, a partir de las 7:00 horas y hasta las 10.





