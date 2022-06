Difícil cobrar seguro por robo en escuelas: Homero Meneses

Si bien desde agosto pasado los estudiantes retornaron a las aulas, las escuelas fueron blanco de los ladrones durante la pandemia por Covid-19, pues perpetraron hurtos en al menos 170 instituciones de los distintos niveles educativos, lamentó el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Homero Meneses Hernández.

Local Llegan a acuerdos agremiados y Sepe; retoman actividades en oficinas

El funcionario estatal señaló que fue un problema grave de atender, pues las familias estuvieron en casa y era difícil observar lo que sucedía en las instituciones, de ahí que los amantes de lo ajeno aprovecharon para desvalijar muchas escuelas, en las cuales los artículos más robados fueron computadoras, bocinas, tinacos, tubos y alambre de cobre.

Eso sí, aseveró que existen las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero hasta el momento no han podido cobrar los seguros, debido a que las empresas encargadas tienen un proceso lento y con muchos requisitos pues, como toda empresa, lo que buscan es cuidar su economía.

.

La Sepe exhortó a directivos a que tengan actualizados sus inventarios / Cortesía | directivos escuelas

En este sentido, explicó que son distintas las aseguradoras que trabajan con la Secretaría, incluso existe una para el ámbito estatal y una para el federal, la cual es administrada por esa instancia, de ahí que es difícil y tedioso hacer el cobro.

Son distintas aseguradoras y una la maneja el gobierno federal, no la maneja el estado, incluso el área que lleva este tema es de carácter nacional para el inventario de esa instancia, aunque tenemos una para el estado también, pero los datos no los tengo a la mano refirió.

Sin embargo, puntualizó que los directivos de las instituciones son los encargados de acudir a presentar la denuncia ante las instancias correspondientes, después ratificarla y así presentarla ante la Sepe para que puedan iniciar el trámite y puedan recuperar un poco de lo robado, lo cual hasta el momento no ha sido posible a casi un año de sucedidos los hechos.

Local Analizaron docentes en Consejos Técnicos Escolares logros alcanzados

Por lo anterior, exhortó a los directivos para que tengan actualizados sus inventarios, pues en caso de robo las autoridades solicitan facturas e inventarios, pero resulta que muchas veces los artículos son donaciones de los padres o de diversos programas y no fueron inventariados, y es imposible que las aseguradoras intervengan.

DIRECTIVOS ACUSAN BUROCRACIA

Entrevistados al respecto, al menos dos directivos de escuelas atacadas por los ladrones en el lapso antes mencionado, quienes pidieron reservar su identidad, coincidieron en que el trámite para cobrar los seguros es muy engorroso y burocrático, pues en la PGJE los hacen dar vueltas y vueltas sin que les resuelvan.

Además, lamentaron que debido al cambio de gobierno el proceso se atrasó demasiado, pues al acudir ante el Ministerio Público les referían que no tenían personal o que lo habían cambiado y que por eso no podían darle seguimiento a sus denuncias, las cuales realizaron en tiempo y forma.

Así, ambos directivos criticaron que a casi un año de haber presentado la denuncia no hayan resuelto nada y solo los hagan ir a perder el tiempo ante las autoridades las cuales, claro está, no han realizado su labor, por lo que esto no les ha permitido concretar el proceso correcto ante la aseguradora.

Empero, exhortaron a las autoridades educativas a que recomienden a las aseguradoras cumplir en tiempo y forma con los contratos, pues la falta del material didáctico y demás artículos es en detrimento de los estudiantes.

ALGUNAS ESCUELAS

Dentro de las escuelas vandalizadas o que padecieron algún robo están las telesecundarias No. 50, y Miguel Hidalgo y Costilla, ubicadas en Guadalupe Ixcotla y San Pedro Tlalcuapan, respectivamente, ambas de Chiautempan; así como el jardín de niños Bicentenario, ubicado en San Jorge Tezoquipan, en Panotla; la primaria Justo Sierra, de San Benito Xaltocan; además de los jardines de niños Kalpilton Malintzi y Tlakatixochitl, ambos ubicados en San Isidro Buensuceso, San Pablo del Monte.

Local Heredan alumnos de la Escuela Secundaria técnica 32, jardín

Aunado a lo anterior, están también la primaria Xicohténcatl, de San Isidro Buensuceso; la primaria Leonarda Gómez Blanco, también ubicada en la misma comunidad; el Centro de Atención Infantil N.1, de Acuitlapilco; la Secundaria General Francisco Villa, de Tlaxco; secundaria técnica N.5 Senado de la

