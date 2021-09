Difunde Profeco obligaciones de escuelas de paga

Con el inicio del ciclo escolar 2021-2022 en la nueva normalidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), difunde entre las familias tlaxcaltecas las obligaciones que deben cumplir las escuelas particulares del nivel básico y medio superior.

Local Becarán a alumnos de escuelas privadas

Tras asegurar que un consumidor informado ayuda a su empoderamiento, la dependencia federal manifestó que las obligaciones de las instituciones de paga son informar con anticipación y por escrito cualquier cobro, incremento o cargo extra por inscripción, colegiatura y trámites.

Local Escuelas privadas buscan sobrevivir, por efectos de Covid-19

No te pierdas: ➡️ Cumplió OPD Salud Tlaxcala mandato judicial para vacunar a ocho menores contra Covid-19

La Profeco anotó que tienen que comunicar si existe algún descuento por pagos anticipados, mientras que en caso de retraso informar a los padres de familia y tutores cuáles son los recargos por mora.

Dijo que las escuelas particulares deben evitar aumentar injustificadamente y sin el consentimiento de la Asociación de Padres de Familia las colegiaturas a mitad de un ciclo escolar.

Lee también: ➡️ Suspenden la Feria para frenar Covid, por segundo año

ADEUDOS

Por medio de sus redes sociales la Profeco abundó que la escuela podrá suspender el servicio siempre y cuando avise con dos semanas de anticipación, en caso de que los padres tengan un adeudo de hasta tres meses evitar retener documentos de los alumnos o poner sus nombres una “lista negra” por falta de pago.

Local A prueba, sobrevivencia de escuelas particulares

La Profeco expuso que los paterfamilias son libres de elegir el proveedor para comprar los útiles escolares, uniformes y libros, de tal manera que el colegio no obligue, presione o condicione la compra, al tiempo de no exigir que la ropa escolar y libros sean nuevos, pero sí deberán estar en buenas condiciones, incluso en el caso de los libros deben ser las ediciones más actualizadas.

No dejes de leer: ➡️ Atienden la Alerta de Género en el estado

Finalmente, refirió que las escuelas particulares tienen que facilitar la información de la inscripción o no a la Secretaría de Educación Pública, ya que de no estar incorporados los estudios no contarán con validez oficial y no podrán expedir documentos oficiales como certificados, títulos y cédulas.

El teléfono del consumidor es 800 46 88 722 y conciliaexprés: telefonodelconsumidor.gob.mx.

Más información: ➡️ Marchan trabajadores de la Sesa para pedir justicia laboral en la entrega de plazas

No dejes de leer:

Local Plantean que cambie el sistema de educación, en escuelas de paga

Local Continúan en línea escuelas particulares