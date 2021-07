Difunden medidas contra el ciberacoso

En Tlaxcala, autoridades federales y estatales promueven diversas medidas para evitar el ciberacoso entre personas de 12 años en adelante.

Local Capacitan a empresas contra fraudes cibernéticos

El acoso cibernético es descrito por los especialistas como la situación en que una persona es expuesta repetidamente y de forma prolongada en el tiempo a acciones negativas con la intención de causar daño o molestias por parte de una o más personas, usando medios electrónicos como el teléfono celular y el internet.

Se recomienda a padres de familia, en general, a permanecer atentos a sus hijos para que no sean víctimas de ciberacoso/ Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Por medio de sus redes sociales la Fiscalía General de la República recomendó no proporcionar información personal, económica o laboral, evitar entablar conservaciones con desconocidos, no compartir fotografías íntimas y privadas, así como evitar la comunicación a través de la webcam y no agregar a personas que no conocen.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene a su cargo a la Policía Cibernética, la cual hace recorridos por la web para detectar posibles delitos. Tiene disponible el número telefónico 246 46 5 20 57.

¡Aún tienes oportunidad! el bachillerato deportivo amplía su inscripción | Las evaluaciones físicas y académicas se realizarán el 14 y 15 de agosto...https://t.co/pYMQfyShe8#Preparatoria — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 7, 2021

No dejes de leer:

Local Confinamiento disparó los delitos cibernéticos

Local Promueve la Guardia Nacional navegación segura en Tlaxcala