Diputada Adriana Dávila da positivo a Covid-19

Adriana Dávila Fernández, diputada federal del Partido Acción Nacional por Tlaxcala, reveló que fue diagnosticada con Covid-19.

La panista informó del resultado de la prueba SARS-CoV-2 a través de sus redes sociales, la cual fue practicada previo a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del próximo martes.

Asimismo, dio a conocer que ha comunicado de su contagio a las personas con las que tuvo contacto recientemente, con el propósito de tomar las medidas necesarias.

En un tuit publicado minutos antes de conocer su contagio, Dávila Fernández comentó que no tenía síntomas del nuevo coronavirus, pero siguió el protocolo que le recomendaron las autoridades sanitarias para superar el virus.

"Quiero informarles que me realicé la prueba Covid-19, previo a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del próximo martes, el resultado fue positivo. Me he comunicado ya con las personas con las que tuve contacto para tomar las medidas necesarias", publicó la diputada federal.

En respuesta al tuit, personajes de la política nacional y de Tlaxcala expusieron mensajes de ánimo y apoyo, entre ellos el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Adriana Dávila es diputada federal de la LXIV Legislatura y actualmente forma parte de las comisiones de Seguridad Pública, Derechos Humanos, así como Gobernación y Población.

