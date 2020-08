Diputados, obligados a cumplir Ley: Irma Garay

Irma Yordana Garay Loredo precisa: “nos debemos a la ciudadanía tlaxcalteca y lo menos que tenemos que hacer es trabajar; somos legisladores y estamos obligados a respetar lo que juramos cuando rendimos protesta”.

En entrevista con este Diario, la diputada por el Partido del Trabajo asegura que busca no ser parte de las ilegalidades al interior del Congreso local, en referencia a la denuncia que, por presunta violencia política en razón de género, encabezan varios diputados contra otro tanto de sus homólogos.

La diputada por el Partido del Trabajo asegura que busca no ser parte de las ilegalidades al interior del Congreso local /Everardo Nava

De igual manera aclara que, junto con lo anterior, las diferencias ventiladas entre miembros de la Comisión de Asuntos Electorales, que ella preside, no son temas que use para posicionarse de cara al proceso electoral 2021.

“NO ES UN TEMA MEDIÁTICO”

De manera tajante, negó que la denuncia que 10 diputados locales promovieron en contra de 13 de sus compañeros y dirigentes de partidos por presuntamente incurrir en violencia política por razón de género, cuando el 28 de mayo pasado fue cambiada la integración de algunas comisiones ordinarias, entre ellas la Junta de Coordinación y Concertación Política, sea un tema mediático.

Y es que consideró que, durante esa plenaria en la que coincidentemente fue aprobado sancionar la violencia política contra las mujeres, hubo una supuesta violencia innecesaria y eso no puede quedarse a la deriva.

“La justicia no está en cuarentena y lo hemos comentado abiertamente, nosotros queremos dejar un precedente en nuestro estado, sobre todo para las mujeres tlaxcaltecas y por eso es importante no quedarnos callados… las instancias tendrán que resolver lo conducente”, dijo.

NO HA DESCUIDADO SU TRABAJO, ASEGURA

La coordinadora del PT en el Congreso local aseguró que no ha dedicado más tiempo en la denuncia por presunta violencia política que a legislar.

“Nunca se ha dejado de trabajar, porque esa es nuestra tarea. El tema legal lo llevan los abogados y lo resuelven las instancias respectivas, pero no tiene que descuidarse”, señaló.

Explicó que en la Comisión que ella preside no han parado los trabajos legislativos, pero aceptó que en algunos casos ha habido proyectos importantes que no han prosperado, debido a la falta de voluntad por parte de otros diputados locales.

Además, rechazó que algunos de los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales hayan sido excluidos de la información y de los trabajos llevados a cabo con motivo de las reformas en materia electoral.

Eso sí, señaló que, al momento de integrarse a una Comisión, es responsabilidad de cada uno de los diputados informarse de los trabajos y pendientes que existan, de ahí que negó cerrazón de su parte para aprobar una reforma electoral que posiblemente ya no pueda aplicar para los comicios de 2021.

“En la Comisión no hay cerrazón, porque la responsabilidad no solo es de la presidenta de una Comisión; además, el Congreso local es un cuerpo colegiado en donde los 25 diputados tienen la misma responsabilidad para sacar proyectos adelante.

SÍ HABRÁ REFORMA

Aseveró que pese a que en el Congreso local existen dos marcados grupos, eso no será motivo para frenar la reforma electoral, que será discutida en estos días.

Sobre todo, indicó, para que no sea el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones el encargado de establecer los procedimientos y la normatividad del proceso electoral, como ocurrió cuando el Instituto Nacional Electoral le hizo el trabajo al Congreso de la Unión.

ÚLTIMO AÑO DE LA LEGISLATURA

Tras calificar como un privilegio el servir al pueblo, representar a los ciudadanos y asumir las responsabilidades de toma de decisiones, habló también de la importancia de cerrar bien el último año que le queda a la actual Legislatura local.

Añadió que, como bancada del PT, estarán en toda la voluntad de concluirlo de forma adecuada, sobre todo porque serán una Legislatura que formó parte de la Cuarta Transformación.

Y defendió que, a pesar de que la coalición “Juntos Haremos Historia” es mayoría en el Congreso local, cada uno piensa distinto y por eso no tuvieron facilidades para aprobar muchas cosas.

“No todos pensamos igual y no todos tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que buscar coincidencias…es un tema que va más allá y no debe haber colores partidistas en la toma de decisiones que son en beneficio de la ciudadanía.

EL FUTURO POLÍTICO

En otro tema, Irma Yordana Garay Loredo asegura que, aunque al momento su prioridad es legislar para mejorar las condiciones de los tlaxcaltecas, no se descarta para participar por algún cargo de elección popular en los comicios de 2021; sin embargo, no es un tema que en estos momentos le quite el sueño.

“Es válido tener aspiraciones para la próxima elección y yo no me apunto, pero tampoco me descarto”, concluyó.

10 diputados locales promovieron una denuncia en contra de 13 de sus homólogos y dirigentes de partidos por presuntamente incurrir en violencia política por razón de género.

DIPUTADA

La coordinadora del PT en el Congreso local aseguró que no ha dedicado más tiempo en la denuncia por presunta violencia política que a legislar.

